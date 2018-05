"Je vais mieux", un livre de Foenkinos adapté au cinéma

Un jour sans crier gare, son corps dit stop. Laurent en a plein le dos. Pour trouver la source de sa douleur, il va mener une véritable enquête, découvrir au passage que sa femme ne l'aime plus et même perdre son travail. Pour aller mieux, il va se forcer à dire les choses ouvertement et ça décoiffe. Adapté du roman de David Foenkinos, le film Je vais mieux, sorti mercredi 30 mai au cinéma, le réalisateur Jean-Pierre Améris souffrant lui-même du dos.

Personnages burlesques

"J'ai adoré son idée de traiter au travers du mal de dos de tout ce à quoi on a mal dans nos vies. À un moment donné dans nos vies, on a tous mal au travail, mal au couple, mal aux parents qui vieillissent, mal aux enfants qui quittent la maison", explique le cinéaste. On se reconnaît dans ces portraits tendres et burlesques. Les comédiens, tous excellents, font qu'en sortant du cinéma, on va déjà mieux.

