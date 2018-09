INFO FRANCEINFO. "Ne plus me mentir" : 15 jours après sa démission, Nicolas Hulot sort un livre tiré à 20 000 exemplaires

Le livre, qui paraît vendredi 14 septembre, se contente de compiler deux interviews données par Nicolas Hulot alors qu'il était encore ministre de la Transition écologique et solidaire.

Les mauvaises langues diront que pour le prix (9,90 euros), c'est un peu cher pour ce que c'est. A peine plus de quinze jours après avoir quitté le gouvernement, l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, s'apprête, selon nos informations, à publier un livre aux éditions de l'Aube. Intitulé Ne plus me mentir, ce livre de moins de 100 pages se contente ni plus ni moins de retranscrire en intégralité deux interviews données alors qu'il était encore en poste. La première est un entretien fleuve accordé fin juin à l'hebdomadaire Le 1, la seconde est celle diffusée sur France inter le 28 août, au cours de laquelle Nicolas Hulot a annoncé sa démission.

20 000 exemplaires dès le premier tirage

"La page Hulot au gouvernement se tourne. Mais avant de la tourner définitivement, il est éclairant d'entendre une dernière fois sa parole. Elle sera la borne-témoin d'une ambition déçue. Et peut-être, qui sait, le premier craquement sérieux du macronisme", explique en introduction le journaliste Eric Fottorino, pour justifier ce livre qu'il a proposé à Nicolas Hulot juste après sa démission, et pour lequel l'ancien ministre a donné son accord.

S'il ne faut donc pas acheter ce livre en espérant y trouver quelque révélation sur les coulisses de son passage au gouvernement ou de son départ précipité, l'éditeur compte en tout cas réaliser un joli coup en cette rentrée littéraire. Selon nos informations, pas moins de 20 000 exemplaires seront en effet mis en rayons dès vendredi 14 septembre. Un premier tirage très important pour un livre politique.