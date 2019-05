Michel Houellebecq lauréat du Prix d'Etat autrichien de littérature européenne

Michel Houellebecq a été récompensé du Prix d'Etat autrichien de littérature européenne pour son septième roman, "Sérotonine" (Flammarion).

Le ministère de la Culture à Vienne Gernot Blümel a déclaré dans un communiqué avoir reconnu dans "Sérotonine" de Michel Houellebecq l'art de "provoquer le débat".

"Il écrit de façon claire, précise et sans compromis sur des thèmes qui font bouger notre société européenne et la modifient profondément : du radicalisme politique au terrorisme en passant par les biotechnologies et le rêve de l'immortalité", relève-t-il.

Annonciateur des "gilets jaunes"

Dans son septième roman, "Sérotonine", paru en janvier, Michel Houellebecq plonge le lecteur au cœur d'une France rurale et souffrante, semblant anticiper le mouvement des "gilets jaunes".

Distingué à de multiples reprises en France et fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron le mois dernier, Houellebecq, 63 ans, est le premier romancier français à être distingué par le Prix autrichien de littérature européenne depuis Patrick Modiano en 2012. Ce dernier avait décroché le Prix Nobel deux ans plus tard.