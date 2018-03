Un escape game Harry Potter va ouvrir ses portes en Ecosse

L'attraction doit ouvrir ses portes le 13 avril prochain à Edimbourg.

Vous êtes fan d'Harry Potter ? Alors, réservez-vite vos billets pour Edimbourg, la capitale de l'Ecosse. Le 13 avril, ouvrira une attraction ayant pour thème l'univers magique du sorcier le plus célèbre de la planète : un escape game, annonce, mercredi 28 mars, STV, une chaîne de télévision écossaise. Son nom ? Le Département des Mystères. Des groupes de deux à cinq personnes, drapées de capes, auront 50 minutes pour réussir à s'extirper de la pièce dans laquelle ils sont enfermés. Pour ce faire, ils devront jeter des sorts, réciter des incantations et se battre avec les forces obscures pour espérer obtenir des prophéties.

"C'est bien plus qu'un escape game", explique le directeur de l'attraction, John Millar. C'est une expérience en immersion où nous voulons que les gens puissent croire au monde magique de la sorcellerie puisqu'ils pourront comme eux jeter des sorts et fabriquer des potions". Comptez 14 livres (près de 16 euros) par personne pour un groupe de cinq et jusqu'à 20 livres (près de 23 euros) pour un groupe de deux.