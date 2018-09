Si vous obtenez 16/20 à ce quiz, vous êtes un fan absolu d'Harry Potter

Le premier tome de la série Harry Potter de J.K. Rowling est sorti en France en 1998. Depuis la publication de Harry Potter à l'école des sorciers, la saga a été vendue à plus de 450 millions d'exemplaires à travers le monde, traduite en 79 langues, adaptée au cinéma en huit films mais aussi en pièce de théâtre à Broadway. Vous pensez connaître tous les secrets des couloirs du collège de Poudlard et chaque boutique du chemin de Traverse ? Les mots de passe en latin, les recettes de potions et le Quidditch n'ont pas de mystères pour vous ? Alors que le premier épisode de la saga, Harry Potter à l'école des sorciers, ressort mercredi 12 septembre au cinéma, franceinfo vous propose de tester vos connaissances. Et si vous obtenez 16/20 à ce quiz, c'est sûrement que vous avez étudié à Poudlard, avec Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley.