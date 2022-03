"Hogwarts Legacy" : le prochain jeu vidéo tiré de l'univers d'Harry Potter dévoile les secrets de Poudlard

La société Warner Bros et l’éditeur Sony ont dévoilé des images et vidéos de leur nouveau jeu : "Hogwarts Legacy". Présenté sur Playstation 5, le dernier opus signé Avalanche Studios est très attendu par les fans du plus célèbre des sorciers.

L’attente est grande depuis son annonce en septembre 2020, puis son report en janvier 2021. L’éditeur Sony et Warner Bros le savaient bien et c’est pour cela que les deux entreprises se sont attelées la semaine dernière à une présentation détaillée d’Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, le très ambitieux nouveau jeu vidéo sur l'univers d'Harry Potter.

Un "State of Play" - sorte de conférence organisée par les éditeurs de Playstation pour dévoiler de nouvelles informations sur un jeu - a abordé en une quinzaine de minutes l’univers du titre, accompagné de commentaires des développeurs du studio Avalanche Software. Ils sont notamment connus pour les Disney Infinity, jeux d'action-aventure qui se déroulent dans l'univers des films de la firme aux grandes oreilles.

Un monde ouvert prometteur

Comme de très nombreuses licences qui adoptent actuellement ce principe très à la mode, le jeu s'annonce comme un monde ouvert dans lequel il sera possible d’aller totalement et librement où on veut. Cela comprend le château de Poudlard, sa Grande Salle aux jardins, en passant par les différentes pièces servant de cours de sports, de potions ou encore de botanique.

L’extérieur de Poudlard tiendra une place importante puisque l’on pourra explorer à dos de balai magique des contrées, forêts et autres villages environnants. (AVALANCHE SOFTWARE)

Les développeurs ont aussi montré dans le trailer la possibilité de visiter certaines parties cachées ou formellement interdites de l’établissement. Avec à la clé, des énigmes, puzzles et autres challenges que le joueur devra résoudre et explorer. Il en sera de même pour l’extérieur de Poudlard, qui tiendra une place importante, puisque l’on pourra explorer à dos de balai magique des contrées, forêts et autres villages environnants. Avec tous ces éléments, l’exploration semble tenir une part primordiale dans Hogwarts Legacy, avec des panoramas assez bien soignés, offrant une immersion totale dans le monde des sorciers.

Un gameplay dynamique à prévoir

Hogwarts Legacy se présente comme un action-RPG, c'est-à-dire un jeu de rôle composé de nombreuses phases de combats avec des ennemis. Des sorts "progressifs" seront disponibles : les joueurs pourront ainsi lancer et combiner des attaques entre elles pour réaliser des combos de coups. Le héros qu'on incarne aurait ainsi la capacité d’esquiver, de faire des roulades, de se téléporter pour prendre ses ennemis à revers et faire de vrais enchaînements.

Certains combats seront accompagnés d’une multitude d’ennemis, possédant différentes aptitudes et demandant une certaine dextérité et stratégie pour réussir à en venir à bout. (AVALANCHE SOFTWARE)

D'après les aperçus du "State of Play", certains combats seront accompagnés d’une multitude d’ennemis aux aptitudes différentes, qui demanderont une certaine dextérité et une pointe de stratégie pour en venir à bout. Il y aura aussi la possibilité, pour se protéger, d’utiliser l’environnement à son avantage, comme soulever des objets ou envoûter des animaux.

Un préquel à l'univers des sorciers

Que serait un jeu Harry Potter sans un scénario digne de la lignée des livres écrits par l'autrice J.K. Rowling ? Les développeurs et le studio Warner Bros ont décidé de jouer la carte du scénario original. Le contexte : un préquel, se déroulant à l'époque du 19e siècle. Le joueur va ainsi incarner un écolier inédit, qui devra être édité au préalable via le menu principal du jeu. Après avoir choisi sa maison grâce au Choixpeau magique, à savoir Gryffondord, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle, l’aventure sera au préalable déterminée selon le choix.

Le but du jeu sera donc de suivre les cours traditionnels de Poudlard, de progresser, de créer des liens avec l'entourage de l'avatar et de lutter contre la rébellion des gobelins et de certains sorciers maléfiques. Un pur prétexte pour plonger corps et âme dans l’univers du sorcier le plus connu au monde.

À la suite de ce State of Play, Warner Bros a annoncé qu’"Hogwarts Legacy" était prévu pour fin 2022, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le jeu sortira sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC.