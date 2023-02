Êtes-vous prêt à relever le défi de "La mâchoire de Caïn", l'énigme littéraire la plus passionnante du siècle ?

Écrit en 1934, ce roman policier sous forme de livre-puzzle sort pour la première fois traduit en français, le 8 février au Livre de Poche. Attention : en près d’un siècle, seuls trois lecteurs-enquêteurs sont parvenus à la résoudre.

"Je n’ai encore jamais rencontré quelqu’un de vraiment méchant. Je suis assez effrayé. Je redoute tellement qu’il ressemble à tous les autres", peut-on lire page 18, comme un avertissement. Écrite en 1934 par Edward Powys Mathers (1892-1939) sous l’inquiétant pseudo Torquemada (du nom d’un inquisiteur espagnol de sinistre mémoire), La mâchoire de Caïn ( Cain’s jawbone), rééditée en 2019 par la petite maison d’édition britannique Unbound, est présentée comme l'énigme littéraire la plus passionnante du siècle. Mais elle est avant tout un roman policier.

Son titre réfère directement au premier meurtrier de l’histoire humaine et à l’arme du crime originelle (bien que la mâchoire ne soit pas mentionnée dans la Genèse quand Caïn tua son frère Abel par jalousie). Mais savoir cela ne vous aidera pas. Rédigé à la première personne, le roman dissimule six cadavres et six meurtriers. Mais les 100 pages qui le constituent, ont été mélangées. Pourtant, il n’y a qu’une solution possible alors que la probabilité de les remettre en ordre relève de "1 suivi de 158 zéros", selon Hervé Le Tellier (Goncourt 2021 avec sa dystopie L’anomalie), rédacteur de la préface française.

Engouement sur les réseaux sociaux

Le défi a notamment excité, en 2021, la curiosité d’une TikTokeuse américaine, Sarah Scannell. Assistante en communication dans une société de production de documentaires à San Francisco, elle est connue sur TikTok sous le nom de @saruuuuuuugh et compte près de 80 000 abonnés. Transformer le mur de sa chambre en un "murder board" (tableau de meurtres), comme dans les films policiers, était "le rêve d’une vie", confie-t-elle dans une vidéo qui a été visionnée près de cinq millions de fois.

Le suivi de ses tentatives a provoqué un tel enthousiasme qu’Unbound a dû réimprimer en nombre pour répondre aux demandes du monde entier. En décembre 2022 pourtant, Sarah Scannell avoue jeter l’éponge. Son renoncement n’a toutefois pas démotivé les milliers de personnes qui ont constitué leur propre groupe sur Reddit où quelque 9 000 utilisateurs se refilent des tuyaux, ou sur Facebook qui regorge de groupe privés ou publics à l’instar de Solving Cain’s Jawbone - RIP to my sainty (qu’on pourrait traduire par "À solutionner La mâchoire de Caïn, que ma santé mentale repose en paix").

Trois gagnants connus à ce jour

Verbicruciste, traducteur et critique littéraire spécialisé dans la littérature policière, Edward Powys Mathers, est avant tout un maître du verbe, de la contrepèterie, du jeu de mots, du triple acrostiche et autre anagramme. Sa maîtrise est telle qu’en près d’un siècle, son énigme littéraire n’a été résolue (officiellement) que par trois participants au concours, deux en 1935 et un, en 2020, lorsqu’Unbound a décidé de rééditer le livre. Grâce au confinement Covid, le comédien et scénariste John Finnemore, a eu le temps de démasquer les crimes. Il a touché l’équivalent des 15 livres sterling proposées en 1934, soit 1 000 livres sterling aujourd'hui. Le patron d’Unbound raconte l’aventure dans un thread sur Twitter :

THREAD! Earlier this year @JohnFinnemore spread out 100 pages of an 85 year old murder mystery novel Cain's Jawbone and tried to put them in the right order. It was no ordinary novel, for the author was Edward Powys Mathers aka the famous Observer crossword compiler Torquemada pic.twitter.com/46w58cd0Cs — Mathew Clayton (@Mathew__Clayton) November 6, 2020

Officieusement, il y a évidemment bien plus de personnes qui ont trouvé la réponse, mais qui n'ont pas renvoyé le coupon-réponse... ou trop tard. Le 3 février encore, une Française a ainsi partagé sur Twitter le message de félicitations que lui a envoyée l’éditeur britannique.

Nous ne révèlerons toutefois pas le nom de l’indélicate, car elle a diffusé sur les réseaux cette solution si bien gardée au fil des décennies, pour ne pas gâcher la fête à ceux qui se creusent encore la tête.

Le tweet de félicitation envoyé par la maison d'édition britannique Unbound à une Française qui a résolu "La machoire de Caïn", le 3 février 2023. (CAPTURE D'ECRAN)

Un livre-puzzle à découper enfin disponible en français

Le Livre de Poche propose donc pour la première fois ce 8 février 2023 une version française de La mâchoire de Caïn. On imagine le défi que la traduction a représenté pour Claire Watson qui s’y est collée. Outre les nombreuses figures de style, Torquemada a, par exemple, fait en sorte, dans sa complexité, qu’aucun enjambement de page ne soit présent. Trop facile… ou " Excellent mon cher Watson", comme l’écrit l’auteur lui-même, p30.

Comme le veut la tradition, si vous percez l’énigme, vous obtiendrez récompense en remplissant le bulletin-réponse compris dans le livre. Il vous faudra indiquer les noms des victimes, les noms des meurtriers et surtout la méthode par laquelle vous êtes parvenus à reconstituer le puzzle. Les trois premiers gagnants pourront choisir gratuitement 100 livres du catalogue du Livre de Poche. S’ajoutera une prime de 1 000 euros au plus rapide. Vous avez jusqu'au 7 février 2024 pour renvoyer le coupon.

Si cela vous tente, un premier conseil : prévoyez un mur d’au moins deux mètres carrés pour votre "tableau de meurtres". Et pour finir, une bribe d’indice donnée par John Finnemore dans The Guardian : traquez en tout premier lieu les poèmes, écrits en italique. Ils sont les éléments les plus faciles à assortir. L’acteur a également mentionné qu'il considérait la tâche impossible sans Internet, tant il y a de références datées. À bon entendeur ?