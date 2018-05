\"Et si c\'était toi ?\", \"A tout jamais\", \"Pardonne-moi\"… On a imaginé le prochain livre de Marc Levy

Le dernier roman de l'auteur à succès, "Une fille comme elle", est paru le 18 mai. Franceinfo a créé un générateur pour imaginer à quoi pourraient ressembler ses prochains livres.

Vingt-deux romans, plus de 40 millions d'exemplaires vendus, des traductions en 49 langues, plusieurs adaptations cinématographiques… Marc Levy, dont le 19e roman, Une fille comme elle (Robert Laffont) est sorti vendredi 18 mai, est l'un des auteurs français qui vendent le plus de livres chaque année. Son dernier-né – dont l'histoire se déroule, comme souvent, à New York – devrait être tiré à 400 000 exemplaires.

En dépit de son succès, ce fils d'écrivain et de résistant reste bien souvent boudé par la critique. La faute à une plume jugée trop simpliste et à des ressorts narratifs qui n'ont rien à envier aux comédies romantiques américaines. Marc Levy le confesse d'ailleurs volontiers : c'est un amoureux de l'amour. "L'amour est ce qui motive tout un chacun. De la chose la plus simple dans votre quotidien à la chose la plus complexe. Quoi que vous cultiviez, quoi que vous fassiez, vous le faites par amour", assurait-il dans une interview en 2009.

En attendant de découvrir Une fille comme elle, franceinfo a imaginé à quoi pourrait ressembler le prochain livre de Marc Levy. Cliquez sur l'image pour faire défiler les romans que nous avons imaginés et partagez !