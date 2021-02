Bruno Le Maire : "Un régime présidentiel est une bonne option" pour la France

“Nous serons capables de surmonter” la pandémie de coronavirus, “qui nous bouleverse tous”, assure Bruno Le Maire, invité exceptionnel du 23h de franceinfo, mardi 2 février.

Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance veut un régime présidentiel assumé. "On a besoin de plus de simplicité et d’efficacité dans les institutions françaises. Un régime présidentiel est une bonne option pour le pays avec un nombre restreint de ministres, des parlementaires moins nombreux et des processus législatifs plus rapides. Nos institutions sont obsolètes et trop lourdes. Il faut tirer les leçons de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché durant cette crise", explique celui qui a écrit ses mémoires provisoires après trois ans d'exercice du pouvoir : L'Ange et la Bête aux éditions Gallimard.

Aux côtés de Macron pour 2022

"Je pense que ça fera partie du débat pour la présidentielle de 2022. On ne peut pas ne rien changer après une crise comme celle-ci", poursuit-il, répétant : "Je souhaite qu’Emmanuel Macron se représente et je serais à ses côtés pour aider à sa réélection".



"Dans une période de crise, le rôle de l'État est de protéger les Français et notre économie. La Commission européenne sait que nous sommes décidés à continuer de soutenir Air France", insiste Bruno Le Maire.

Le JT

Les autres sujets du JT