"Dune" : sept choses à savoir sur l’œuvre titanesque de Frank Herbert (pour frimer en soirée)

Écologie, intelligence artificielle, despotisme, eugénisme, religion… L’écrivain s’est emparé de nombreux sujets dans son cycle. Son roman Dune, boudé par les éditeurs, est finalement publié en 1965 par… une maison d'édition spécialisée dans les manuels de promotion et de réparation automobiles, Chilton Books. La même année, le livre remporte le prix Nebula du meilleur roman, puis le prix Hugo l'année suivante. Sept clés pour (tenter de) comprendre l’œuvre qui a marqué définitivement la science-fiction.

1 D’où vient le titre Dune ?

Dune, ou Arrakis, est la planète sur laquelle se déroule l’histoire. Vaste désert battu par des vents violents, elle est le seul endroit où se trouve l’Épice. Seuls les Fremen y habitaient, avant la découverte de l’épice gériatrique. L’Épice est indispensable à la navigation. Elle est le pétrole des années 10 000, après la fondation de la Guilde spatiale. Voire plus importante que le pétrole. Sans elle, pas de navigation spatiale, ni de prescience. Qui détient l’Épice, détient le pouvoir. Les Fremen étaient réduits presque en esclavage par les Harkonnen, avant l’arrivée des Atréides, une des grandes familles de l’Impérium. Pour l’histoire, Dune vient aussi de la plus grande étendue de sables côtière des États-Unis, les Oregon Dunes. Le jeune journaliste Frank Herbert, fasciné par les herbes économes en eau qui fixent les dunes, s’y rend pour un reportage qu’il oublie vite pour se consacrer à la littérature et imaginer un univers régi par l’écologie.

2 Pourquoi l’écologie ?

L’écologie est très présente dans la saga Dune, essentiellement dans les premières œuvres. Comment survivre dans un milieu inhospitalier ? Les Fremen développent d’ingénieux moyens de survie pour dompter la nature et vivre avec elle : des distilles pour récupérer l’eau, des marteleurs pour appeler les impressionnants vers des sables, source de l’Épice, et les chevaucher, etc. Plus que tout, les Fremen ont foi en l’avenir. Ils sont convaincus de pouvoir transformer le désert en un paradis luxuriant, gorgé d’eau. Guidés par un planétologiste, Liet Kynes, père de Chani dans le roman, rôle interprété par une femme dans le film de Denis Villeneuve, ils attendent leur "Mahdi" (messie en arabe) pour se libérer et achever leur rêve, un combat de longue haleine. On comprendra plus tard d’où vient cette croyance en un sauveur et comment naissent les religions.

3 Qui sont les Bene Gesserit ?

Elles sont le pouvoir derrière les pouvoirs, elles sont à la périphérie, mais au centre des décisions. Avec elles, règne le girl power, une gynocratie, un système politique dans lequel les hommes occupent des positions subalternes et bien définies. Dans leur programme génétique, Dame Jessica devait accoucher d’une fille. En choisissant d’enfanter d’un garçon, la mère de Paul, elle-même révérende mère, bouscule des siècles de préparation. Dans les premiers tomes de la saga, elles sont peu présentes. On voit surtout Dame Jessica et Gaius Helen Mohiam, révérende supérieure, user de ses deux dons : la Voix, qui permet d’annihiler toute volonté de l’adversaire et le conduire à une obéissance totale, et celui de Diseuse de vérité à qui on ne peut mentir. Les Sorcières, ainsi nommées par leurs adversaires, développent des capacités physiques surhumaines, restent résolument concentrées sur le programme génétique et… créent des religions qu’elles implantent avec beaucoup de patience. Plus tard dans la saga, elles prendront le pouvoir au grand jour pour régir tout l’univers connu.

4 Le Jihad butlérien ou la guerre totale contre l’Intelligence artificielle

"Tu ne feras point de machine à l’esprit de l’homme semblable", la loi est définitive. Elle remonte à 10 000 ans avant Dune. Contrairement à Asimov, les robots chez Frank Herbert ne veillent pas sur le bien-être de l’humanité, mais s’emploient méthodiquement à l’exterminer. Pourquoi Jihad butlérien ? Frank Herbert ne le définit pas dans ses ouvrages. On comprend que c’est une étape décisive dans l’histoire de l’humanité, sans autres détails. Son fils, Brian Herbert, et l’écrivain Kevin J. Anderson lui consacrent une grande place dans leur préquelle Dune, la genèse. Les auteurs font remonter la Grande révolte des humains contre les machines pensantes à l’assassinat du fils de Serena Butler par le robot Erasme. Serena lance alors une guerre sainte, jihad, contre les robots. Son cri trouvera écho dans tout l’univers. Les humains réussissent à mettre fin à la suprématie des machines pensantes.

5 Empereur-Dieu

L’univers d’avant Dune est régi par un système féodal, avec à sa tête l’empereur Padishah Shaddam IV, le chef de la Maison Corrino, qui s’appuie sur les Sardaukar, redoutables troupes d'élite. Il doit composer avec le Landsraad, l'assemblée des Maisons nobles de l'Imperium. En défaisant l’empereur, Paul Atréides lance ses troupes dans un jihad galactique et instaure à son tour un régime autoritaire. Le summum de la tyrannie sera atteint par son fils Leto II qui accède au statut d’Empereur-Dieu en devenant un ver. Toute opposition est bannie. De despote éclairé, il se transforme en dictateur inflexible. Son règne de 3 500 ans est celui de la paix forcée et de la grande stagnation. Si son père Paul a utilisé les Fremen pour asseoir son pouvoir, Leto II en fait d’eux des mendiants, vivant dans des réserves, tout juste bons à être exhibés devant les touristes. À la culture, Leto II préfère le folklore. Il tue les historiens pour imposer sa propre vision.

6 Combien de livres compte la saga Dune ?

En vingt ans, de 1965 à 1985, Frank Herbert a écrit six livres (Dune, L'Empereur-Dieu de Dune, Le Messie de Dune, Les Enfants de Dune, Les Hérétiques de Dune et La Maison des mères). Après avoir été le centre névralgique du monde, la planète Dune conserve son statut particulier à cause de l’Épice, mais perd toute ambition politique. Avec La Maison des mères, Frank Herbert clôt une saga fantastique en remettant les clés de l’univers aux Sorcières du Bene Gesserit tout en laissant entrevoir une possible évolution de l’espèce humaine. Son fils, Brian Herbert, et l’auteur de SF Kevin J. Anderson nourriront la saga avec près d’une vingtaine de livres, en s’appuyant sur des notes de Frank Herbert, décédé en 1986.

7 Combien de fois le livre a-t-il été adapté à l'écran ?

Il y a deux versions de Dune sur grand écran, et de nombreuses tentatives avortées. La première, véritable accident industriel, est signée David Lynch en 1984. Âgé de 36 ans, le cinéaste venait de finir Elephant Man. Son film a été éreinté par la critique et boudé par le public. Le cinéaste affirme ne pas avoir eu le final cut (montage final), ce qui expliquerait en partie l’échec commercial du long-métrage. La deuxième adaptation, succès critique et public est l’œuvre de Denis Villeneuve. Le réalisateur canadien envisage de clore son adaptation par Le Messie de Dune. Pour la télévision, la première série avec William Hurt et Alec Newman, réalisée par John Harrison, remonte à l'an 2000. Elle est très fidèle au livre de Frank Herbert. Trois ans plus tard, Les Enfants de Dune, avec Susan Sarandon, est adaptée pour SCI Fi Channel, une mini-série qui remporte un Emmy Award pour les meilleurs effets spéciaux. La chaîne américaine HBO produit actuellement La Prophétie de Dune.