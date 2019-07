Des juifs allemands dénoncent la vente de livres antisémites sur Amazon

L'entreprise de vente en ligne a promis de prendre des "mesures" si des "violations" de ses règles étaient avérées.

Ce n'est pas la première fois que l'entreprise est pointée du doigt à ce sujet. Le Conseil central des juifs allemands a dénoncé samedi 13 juillet la vente sur Amazon de livres antisémites et d'articles glorifiant le nazisme. Amazon a assuré en retour "prendre très au sérieux" la mise en garde du Conseil central et promis de prendre des "mesures" si des "violations" de ses règles étaient avérées.

Il est "absolument inacceptable que des T-shirts et des autocollants soient vendus via Amazon, glorifiant le nazisme, ou incitant à la haine des minorités", a déploré le président du Conseil central, Josef Schuster, dans une interview au groupe RND. Le géant mondial de la vente en ligne porte "une grande responsabilité morale et sociale", selon Josef Schuster, pour qui Amazon ne peut se retrancher derrière son seul rôle de "fournisseur".



Nous attendons d'une entreprise comme Amazon, ainsi que des autorités responsables, qu'elles retirent immédiatement ces articles de la circulation et qu'elles engagent systématiquement des poursuites pénales.Josef Schuster, président du Conseil central des juifs allemandsau média "RND"

Livres, autocollants et tee-shirts nazis

Il pointe en particulier la vente d'ouvrages ouvertement antisémites, comme Le juif comme parasite mondial ou Judas : l'ennemi mondial. Le premier ouvrage était effectivement disponible samedi matin, pour 20 euros, sur la plateforme de vente en ligne. Le Conseil central s'alarme aussi de la vente d'auto-collants ou de T-shirts portant des inscriptions nazies.

"Nous nous distançons clairement du national-socialisme et de sa glorification", a réagi auprès de l'AFP un porte-parole du groupe, promettant d'"examiner en détail ces groupes de produits"."Nous avons des directives claires et tous les vendeurs Amazon doivent se conformer à nos conditions de vente", prévient Amazon."Si nous prenons connaissance d'une violation, nous prendrons les mesures appropriées, qui peuvent inclure la fermeture du compte du vendeur", conclut Amazon.

Le mémorial de la Shoah Yad Vashem en Israël avait déjà demandé en 2017 à la société de vente par correspondance d'interdire la vente sur son site de livres négationnistes.