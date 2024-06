Des écrivains, dont Jean-Baptiste Andréa et Franck Thilliez, appellent à voter "contre l'extrême droite"

"Nous, actrices et acteurs du monde du livre, appelons toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs à se mobiliser et à porter leur voix avec détermination contre l'extrême droite". Ce lundi 17 juin, de nombreuses personnalités littéraires, parmi lesquelles Jean-Baptiste Andréa, ont lancé une pétition dans laquelle ils appellent à voter contre l'extrême droite. "Le 30 juin et le 7 juillet, nous appelons à voter et à faire barrage au Rassemblement national", écrivent ces auteurs et éditeurs.

L'auteur de romans policiers Franck Thilliez se retrouve aux côtés de Madeleine Riffaud, 99 ans, ancienne résistante, ou encore d'auteurs de bande dessinée comme Catherine Meurisse, Jul, Louison ou Jean-David Morvan ainsi que le photographe Yann Arthus Bertrand.

Dans le monde de l'édition, Sophie de Closets (Flammarion), Charlotte et Laure Gallimard (Madrigall), l'ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen (Actes Sud) ou encore Jean-Luc Fromental (Denoël Graphic) font aussi partie des premiers signataires. "Nous voulons pouvoir continuer à proposer des œuvres en toute liberté, en provenance de tous horizons, véhiculant une grande diversité de pensées et de discours", écrivent-ils.