Décès de la romancière à succès Barbara Taylor Bradford à l'âge de 91 ans

Barbara Taylor Bradford, autrice de best-sellers traduits dans le monde entier dont L'Espace d'une vie, est décédée à l'âge de 91 ans, a annoncé lundi 25 novembre 2024 sa maison d'édition. Elle s'est éteinte "paisiblement" à son domicile dimanche 24 novembre, "entourée de ses proches", a précisé HarperCollins sur les réseaux sociaux. Des funérailles privées auront lieu à New York (États-Unis), où elle vivait depuis les années 1960.

Autrice prolifique, elle a écrit une quarantaine de romans qui se sont vendus à plus de 91 millions d'exemplaires. Le dernier en date, The Wonder of It All, non traduit encore en français, a été publié en 2023.

"Barbara Taylor Bradford était une écrivaine vraiment exceptionnelle dont le premier livre, le best-seller international A Woman Of Substance (L'Espace d'une vie) a changé la vie de tant de personnes qui l'ont lu", a déclaré Charlie Redmayne, directeur général de HarperCollins. Ce livre, qui a lancé sa carrière, a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Il a également fait l'objet d'une adaptation télévisée et a obtenu deux nominations aux Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine. Il a été le premier d'une série de succès planétaires, dont Lettre d'une étrangère ou Le Secret d'Emma Harte.

Ses romans suivent à chaque fois peu ou prou la même structure narrative : une héroïne qui cherche à s'accomplir malgré les difficultés. Ses livres sont davantage des sagas familiales que des romans d'amour.

Née à Leeds, dans le centre de l'Angleterre, en mai 1933, elle a commencé sa carrière comme dactylo au journal local Yorkshire Evening Post, avant d'être promue reporter. À l'âge de 20 ans, elle s'est installée à Londres où elle a travaillé comme journaliste au London Evening News. Elle a reçu la distinction d'officier de l'Empire britannique (OBE) en 2007.