Débarquement en Normandie : la famille de Léon Gautier va porter plainte contre une biographie truffée d'erreurs

Dans ce livre signé Grace Shaw, on peut découvrir des imprécisions notables et des faits inventés, comme une détention en Allemagne.

La famille de Léon Gautier, qui faisait partie des 177 Français qui débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944, va porter plainte contre une biographie truffée d'erreurs, rapporte ce mercredi France Bleu Normandie.

La biographie s'intitule Léon Gautier, la vie après la guerre. Pourtant, elle contient tellement d'inexactitudes et même de mensonges que la famille de l'ancien commando Kieffer, décédé en juin dernier, va porter plainte. Les avis sur des sites de vente en ligne, où on peut se procurer l'ouvrage, vont dans le même sens et dénoncent les erreurs contenues dans le livre, qui invente, entre autres, une détention en Allemagne.

Le manque de crédibilité du livre se sent jusque dans un extrait où il incite le lecteur à découvrir dans ses pages "un mystère qui attend d'être éclairci : la disparition tragique de Léon Gautier (...) explorant les raisons possibles de sa disparition", alors que l'ancien soldat est décédé à 100 ans à la suite d'une infection pulmonaire. Autre indice étonnant relevé par la famille : la photo en couverture présente un béret et un insigne à l'envers. "Un récit digne d'un blockbuster américain, loin de la personnalité humble et discrète de celui qui avait choisi de vivre en Normandie", note France Bleu Normandie.

Quant à l'auteure, une certaine Grace Shawn, impossible d'en trouver la trace. La piste d'un auteur aidé par l'intelligence artificielle est à l'étude.