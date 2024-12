D'"Yves Saint Laurent et ses chiens" à la réédition de "La Parisienne" d'Inès de la Fressange : six  ouvrages consacrés à l'univers de la mode au pied du sapin

Le livre reste l'un des cadeaux les plus offerts lors des fêtes de fin d'année. Voici six suggestions pour les accros du maquillage Chanel, les aficionados d'Inès de la Fressange, les passionnés de chiens comme Yves Saint Laurent, les admirateurs de diamants...

Depuis la rentrée, beaucoup d'ouvrages consacrés à la mode sont parus. Voici une sélection, non exhaustive, de livres de référence, dans une large gamme de prix qui méritent leur place dans la hotte du père Noël et dans votre bibliothèque.

"Chanel. L'allure du maquillage" de Natasha A Fraser

Premier ouvrage consacré à l'histoire du maquillage Chanel, ce livre-coffret célèbre l'épopée de la création de maquillage commencée en 1924 par la maison. Il regorge de documents visuels inédits offrant un accès privilégié aux archives : images historiques de Gabrielle Chanel, rares photographies des premières créations de cosmétiques, campagnes publicitaires mettant en lumière des femmes iconiques du 7e art. "En brisant les règles de la tradition et en se libérant de la nécessité de plaire aux autres, Chanel a révolutionné la garde-robe du XXe siècle, imposé une nouvelle vision de la joaillerie, transformé le monde de la beauté et introduit une attitude moderne qui a transcendé tous les aspects de sa vie", affirme l'auteur.

Cette histoire captivante est racontée à travers sept chapitres, chacun incarnant une couleur emblématique – noir, blanc, beige, rouge, rose, or et bleu – et mettant en lumière les talents qui ont façonné l'héritage de la marque à travers les décennies. Des produits iconiques – boîtier carré galbé noir et blanc, rouge à lèvres Rouge allure – ponctuent l'ouvrage. L'auteur explore la manière dont Gabrielle Chanel l'avant-gardiste a encouragé les femmes à oser et à se surpasser’: "Elle a su réveiller les consciences avec sa devise mythique la vie n'est pas une répétition", affirme Thomas du Pré de Saint Maur, directeur général des ressources créatives pour les parfums et la beauté Chanel. (Édition Thames & Hudson. 148 euros).

Couverture du livre-coffret "Chanel. L'Allure du maquillage" de Natasha A Fraser. (EDITION THAMES & HUDSON.)

Réédition de "La Parisienne" d'Inès de la Fressange

Quelles sont les dernières adresses prisées de la Parisienne ? Comment se faire un look chic avec des basiques ? Comment décorer et ranger son appartement pour qu'il ait du style ? Inès de la Fressange dit tout dans cette nouvelle version de son livre écrit il y a dix ans avec Sophie Gachet. Nouveaux looks et conseils, cette réédition de leur ouvrage à succès avec de nouvelles photographies, des conseils faciles à reproduire et de nombreuses adresses – à Paris et en ligne – pour trouver tout ce dont vous avez besoin en matière de mode, de beauté et d'intérieurs parisiens chics. C'est un must-have pour insuffler à son propre style l'essence du chic parisien.

"Qui a dit que la Parisienne était un mythe ? Cela fait presque dix ans que j'ai écrit La Parisienne et il semble que le mythe, devenu un best-seller pour le New York Times, est une réalité. Ce guide avait besoin d'un petit relooking. Non seulement un grand nombre d'adresses n'était plus d'actualité, mais j'ai déménagé (donc tout a changé dans ma maison) et ma penderie a pris des couleurs. Bien sûr, je porterai toujours un pull bleu marine ou une chemise blanche, mais j'essaie de me réinventer même si Paris sera toujours Paris... ", explique Inès de la Fressange dont le livre est disponible dans le pop-up store installé à la Vallée Village, destination de shopping près de Paris, jusqu'en février 2025 où l'on peut découvrir tout son univers à travers une sélection de ses collections emblématiques. (Édition Flammarion. 25 euros. Édition numérique à 14,99 euros).

Couverture du livre "La Parisienne" d'Inès de la Fressange dans son pop-up store de la Vallée Village, en novembre 2024. (CORINNE JEAMMET / FRANCEINFO CULTURE)

"Yves Saint Laurent et ses chiens" de Martin Bethenod

"Je suis, comme on dit, un homme à chiens", disait le couturier. Les chiens accompagnent le créateur, de son enfance algérienne à la création de sa maison de couture à Paris, le 4 décembre 1961, et jusqu'à sa mort en 2008. Ils sont indissociables du mythe Saint Laurent, que ce soit dans l'intimé de ses appartements partagés avec Pierre Bergé, dans l'effervescence de l'atelier rue Marceau ou dans les défilés. C'est le deuxième livre de la collection Amigos Forever qui propose un regard sur la vie et l'œuvre de grands artistes et amoureux de l'art du XXe et du XXIe siècles sous l'angle de la relation aux "chiens de leur vie". Ils mêlent témoignages et récits, citations, photographies d'archive et reproductions d'œuvres, invitant à une approche entre sensibilité et humour.

L'auteur Martin Bethenod met en lumière les chiens oubliés de l'enfance et les Hazel, chihuahuas extravagants, fidèles compagnons de l'artiste pendant plus de vingt ans. Célèbres effigies des cartes de vœux Love, les quatre Moujik font partie intégrante de la légende du créateur. Ils sont modèles d'un soir pour Rive Gauche et muses de Warhol – le portrait de Moujik II en 1986 est "le plus beau cadeau de Noël que je pouvais espérer", écrit Yves Saint Laurent. L'ouvrage est enrichi d'une iconographie des références du couturier – Christian Dior, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Marlene Dietrich avec "leurs amigos" – de dessins et photos d'Yves Saint Laurent. (Collection Amigos Forever. Norma édition. 24 euros).

Couverture du livre "Yves Saint Laurent et ses chiens" de Martin Bethenod. (AMIGOS FOREVER)

"Book of Birkenstock"

Alors que Birkenstock célèbre 250 ans d'une existence marquée par son savoir-faire traditionnel dans le domaine de la cordonnerie, la marque narre son parcours, de petit atelier à entreprise iconique de l'univers de la chaussure dans cette rétrospective. Durant plusieurs décennies, elle a influencé les courants contre-culturels, inspirés des designers de renom et fait des adeptes à travers le monde. Cette rétrospective visuelle sur l'évolution de l'entreprise, grâce aux nombreuses archives, présente une vaste sélection d'images en noir et blanc ou en couleurs dévoilant son histoire. Elle compile une grande variété de contenu inédit, notamment les premières publicités, les premiers croquis, des photos d'origine, du contenu marketing issus de collections privées et d'archives publiques, les campagnes emblématiques, des éditoriaux du Japon, des États-Unis ou de France.

Ce livre tient lieu de trace historique de l'influence de la marque allemande dans le domaine des chaussures, de la mode et de la culture. L'occasion de revoir des modèles devenus icônes, des collaborations révolutionnaires en matière de design et de suivre l'évolution de son identité visuelle. (688 pages. Édition Steid. 75 euros).

Page intérieure du livre "Book of Birkenstock". (EDITION STEID)

"Du creuset à l'écrin" de Caroline de Florimont

Caroline de Florimont raconte dans Du creuset à l'écrin. La fabuleuse aventure des diamants créés par l'homme, inspirés des étoiles tout ce qu'elle a découvert sur les diamants, leur origine, leur symbolique, leur rôle, le tout superbement illustré. Ce livre – qui remet à sa juste place le diamant créé par l'homme dans des laboratoires de haute-technologie – donne des conseils pratiques sur le choix du diamant idéal. Il évoque les enjeux actuels autour de la réglementation des diamants terrestres par rapport aux diamants "stellaires" créés par l'homme, leur impact sur l'environnement, l'éthique du métier de bijoutier et lance des pistes de réflexion sur les façons de protéger les acheteurs de diamants.

L'autrice s'est plongée dans l'univers des constellations familiales en lien avec l'imaginaire qui a baigné son enfance (descendante par sa grand-mère de la famille de Saint-Exupéry). En travaillant sur la signification symbolique des étoiles et des pierres précieuses, elle découvre l'existence d'exoplanètes en diamant et décide de créer des joyaux grâce à une nouvelle technologie qui permet de reproduire sur Terre le diamant stellaire. C'est ainsi qu'est née la maison de Florimont (89 euros).

Couverture du livre "Du creuset à l'écrin" de Caroline de Florimont. (CAROLINE DE FLORIMONT)

"Idées reçues sur le bijou" de Guillaume Glorieux

Objet polysémique par excellence, le bijou cristallise des idées reçues. Au-delà des artifices de l'apparence, il est à la fois universel et l'incarnation d'une culture et des stéréotypes qui l'accompagnent. Ce sont les racines de ces préjugés que les auteurs analysent dans ce livre en reliant toutes ses facettes. Enrichi d'illustrations, c'est une introduction originale à l'univers joaillier.

L'ouvrage est le fruit d'un travail collectif mené par plusieurs professeurs et experts de l'École des arts joailliers dans la lignée de sa mission principale qui est de faire découvrir le bijou sous toutes ses facettes. Il est édité sous la direction de Guillaume Glorieux, professeur des universités et directeur de l'enseignement et de la recherche de l'École des arts joailliers avec Le Cavalier Bleu. (22 euros).