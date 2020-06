"C'était un copain" et "un super flic" : Alain Delon attristé par la mort de Roger Borniche qu'il avait incarné dans "Flic Story"

Alain Delon a tenu à rendre hommage à cet "ami de 50 ans" qu'il décrit comme "un super flic, au-dessus de tous les flics", qui avait choisi l'acteur pour l'incarner à l'écran.

"Je suis très triste... C'était un copain, un pote..." : Alain Delon a rendu hommage mercredi à un "super flic", en réagissant à la disparition de Roger Borniche, mort mardi à Cannes à l'âge de 101 ans. Légendaire policier de l'après-guerre reconverti dans l'écriture de polars, ce policier hors-normes avait traqué des figures du banditisme, comme Pierrot le fou, Jo Attia, Emile Buisson ou René la Canne.



"On était très proches, des amis de 50 ans. Ca m'a fait beaucoup de peine d'apprendre sa mort ce matin. Je ne m'attendais pas à ça même si on ne dépasse pas beaucoup cent ans, bien évidemment...", a dit Alain Delon, joint au téléphone par l'AFP.

"Un super flic, au-dessus de tous les flics"

"Roger Borniche a eu une vie incroyable. Il a fait une très belle carrière. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand monsieur, un grand flic, un super flic, au-dessus de tous les flics. C'était Borniche, quoi ! Il a mené la vie qu'il a voulue, en passant à l'écriture et au cinéma", a ajouté l'acteur, qui l'a incarné dans Flic Story, un film de Jacques Deray sorti en 1975.









Borniche "voulait que je joue son propre rôle"

"C'est grâce à Borniche que j'ai fait Flic Story. Il voulait absolument que je joue son propre rôle. C'est lui qui m'a choisi. On est devenu amis. Jean-Louis Trintignant jouait le rôle du truand Emile Buisson. Roger Borniche était très heureux que le film existe", se souvient Alain Delon.



"Moi, j'étais fou de bonheur d'interpréter Borniche à sa demande. Il a assisté au tournage. C'était son histoire, sa vie... J'étais sous son oeil. Il me donnait des indications, notamment dans les face-à-face avec Emile Buisson", ajoute Delon.



"Borniche était un flic exemplaire. A son époque, il ne se passait pas ce qu'il se passe aujourd'hui. C'était un flic reconnu et admiré, à l'ancienne. Aujourd'hui, il défilerait avec les flics pour les soutenir ! ", estime l'acteur.

Après son AVC, Delon va mieux "mais c'est long"

Alain Delon, 84 ans, a été victime en juillet dernier d'un AVC. Après un séjour en soins intensifs dans un hôpital parisien et trois semaines de convalescence dans une clinique suisse, l'acteur emblématique de La Piscine et du Guépard avait regagné son domicile, mais n'est pas réapparu en public.



"Je vais mieux, mais c'est long...", a-t-il confié mercredi à l'AFP, remerciant le public pour les messages de sympathie qu'il a reçus. "C'est la première fois que je parle à un journaliste. Je le fais pour Borniche. Je ne voulais pas qu'il y ait juste quelques lignes dans les journaux. Je tenais à lui rendre hommage", a souligné Alain Delon.