"Wes Anderson, La Totale" : un beau livre passionnant sur l'œuvre d'un réalisateur majeur et singulier

En décortiquant chacun de ses films, le journaliste Christophe Narbonne livre un portrait passionnant de Wes Anderson, ce réalisateur texan d'origine suédoise et norvégienne, installé à Paris, cinéaste majeur et sans doute aussi l'un des plus singuliers de sa génération. Wes Anderson, La Totale, publié par les éditions E/P/A, est en librairie depuis le 16 octobre.

Wes Anderson a construit en 30 ans de carrière un style très personnel, qui propose une esthétique qui se réfère au passé autant qu'elle invente celle du présent, "un style et une signature inimitables, dont la portée déborde du cadre strictement cinématographique", souligne l'auteur de ce beau livre.

"Inspirant les plus grands créateurs d’aujourd’hui, son univers si caractéristique embrasse le réel d’une façon poétique et ludique en mettant en scène une galerie de personnages loufoques, une mélancolie persistante, des mélodies entêtantes", ajoute le journaliste.

"La Totale"

À l’origine, le journaliste avait espéré nourrir son livre d'entretiens avec Wes Anderson, qui a finalement décliné. Une chance, peut-être, qui a poussé le journaliste à se tourner vers l'entourage du réalisateur.

En multipliant ainsi les regards, Christophe Narbonne dresse un portrait kaléidoscopique de Wes Anderson tout à fait passionnant, via les regards croisés de ceux qui constituent sa famille de cinéma.

Rupert Friend et Matt Dillon sous l’œilleton de Wes Anderson pour Asteroid City, 2021 (ROGER DO MINH)

Le livre propose de s'arrêter sur chaque film du réalisateur, courts et longs-métrages, depuis Bottle Rocket, un premier court-métrage présenté au festival Sundance en 1993, jusqu'à Asteroid City, en passant par La famille Tenenbaum, The Grand Budapest Hotel, La vie aquatique ou encore la Collection Roald Dahl.

Genèse, fiches techniques, nombre d'entrées, récompenses, secrets de tournage et anecdotes, focus sur les motifs récurrents ou les obsessions formelles et les thématiques chères au réalisateur… Tous les films sont minutieusement explorés et analysés par Christophe Narbonne, qui nous fait une "Totale" Wes Anderson, et c'est passionnant.

"Wes Anderson, La Totale, les 11 films et les 7 court-métrages expliqués", de Christophe Narbonne, novembre 2024. (E/P/A)

"Wes Anderson, la Totale, 11 films et les 7 courts-métrages expliqués", de Christophe Narbonne (E/P/A, 288 p. couleur, 39,95€).