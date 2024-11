"La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas" : ce spectaculaire roman sur l'art, tombé dans les oubliettes, est réédité dans un très beau coffret

Inédit, ce véritable trésor retraçant sous la plume de Dumas l'histoire des Médicis et huit siècles de peinture en Italie paraît en sept volumes rassemblés dans un coffret publié aux éditions du Chêne. La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas sort dans les librairies le 13 novembre 2024.

À l'occasion d'un voyage à Florence avec son épouse en 1840, Alexandre Dumas se lance dans la rédaction d'un texte consacré aux collections Médicis. Il s'agit pour le romancier de retracer "l'histoire des créateurs de la Galerie, les Médicis, et celle des huit siècles de peinture en Italie". Un vaste programme qui va occuper l'écrivain pendant plusieurs années.

Pages intérieures de "La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas", volume 6, novembre 2024. (CHÊNE)

Cet ouvrage est pourtant devenu une rareté. Dans sa bibliographie des œuvres de Dumas, Douglas Munro écrit qu'il n'existe que deux exemplaires connus : le sien et celui de la Bibliothèque royale de La Haye. Après enquête, Jocelyn Fiorina, président de la société des amis d'Alexandre Dumas et initiateur du projet, dénombre "une dizaine d'exemplaires à peu près complets de cette œuvre hors normes, répartis aux quatre coins du globe".

Cette rareté s'expliquerait par la souscription, son mode de publication. Les souscripteurs recevaient chaque mois une dizaine de pages écrites par Dumas, accompagnées de gravures, et il fallait donc patienter pour pouvoir rassembler et relier toutes les pages de l'ouvrage.

Un trésor exhumé

En retraçant le parcours d'Alexandre Dumas en Italie, Jocelyn Fiorina découvre l'existence de ce texte rare et se met en tête de le faire renaître. Le projet prend forme quand il en parle à Cristina Farnetti, qui travaille au ministère de la Culture italien.

Quand cette dernière fait part de ce projet d'une nouvelle publication de cette œuvre au directeur du Musée des offices, il accepte que l'ouvrage soit enrichi de nouvelles photographies en couleur de certains tableaux des collections. La publication a également bénéficié du soutien de l'Institut de France, qui a mis à disposition l'un des derniers exemplaires originaux, conservé à la bibliothèque de l'Académie française, permettant la reproduction des gravures dans les meilleures conditions.

Dans ce coffret, on trouve les sept volumes qui composent l'œuvre. Histoire des Médicis, qui constituait à l'origine la préface, retrace l'histoire des inventeurs de la Galerie des offices. Dans un second volume, Dumas retrace toute l'histoire de la peinture, depuis ses prémices en Égypte en passant par la Grèce, son retour à Alexandrie, sa décadence à Rome et jusqu'à la Renaissance en Italie. Cette histoire de la peinture est aussi l'occasion pour Dumas de décrire les différentes civilisations qui ont vu se déployer l'art de peindre. Un troisième volume est consacré à l'histoire des peintres, avec les premiers artistes de la Renaissance.

"Sous la plume d'Alexandre Dumas, les biographies deviennent des histoires d'amour et d'amitié, de rivalité et de passion, étoffée par le contexte historique et politique." Jocelyn Fiorina président de la Société des amis d'Alexandre Dumas

Le quatième volume est consacré à la galerie des portraits, une collection de 101 portraits d'artistes, en gravure et en peinture. Et enfin les trois derniers à la galerie des tableaux, plus de 200 tableaux de la Galerie des offices exposés à l'époque de Dumas, commentés par l'écrivain à travers les "gravures d'après", réalisées par une cinquantaine de dessinateurs et graveurs d'après les tableaux originaux.

Pages intérieures de "La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas", volume 4, novembre 2024. (CHÊNE)

Cette nouvelle édition intègre les œuvres originales en couleur. "Outre la richesse de l'image, la confrontation des deux modes de représentation est riche d'enseignements sur les changements apportés par des restaurations successives, ou sur des détails devenus imperceptibles en raison de la dégradation naturelle des couleurs", précise Jocelyn Fiorina dans l'introduction.

Une source d'inspiration pour Dumas et "un exemple iconique en matière de culture et de politique"

Outre sa richesse, la publication de ce texte inédit est aussi un événement dans l'éclairage qu'il apporte à l'œuvre romanesque de Dumas. Ce travail que le romancier a effectué à Florence a en effet nourri son œuvre. "La Galerie de Florence occupe une place de choix dans l'œuvre et dans la vie de Dumas, et ce n'est pas un hasard si c'est à son retour de Florence qu'il publia coup sur coup deux de ses titres les plus célèbres, Les Trois Mousquetaires, et Le Comte de Monte-Cristo", souligne Jocelyn Fiorina.

On peut donc ainsi s'amuser en lisant cette somme à dénicher les personnages qui ont inspiré l'œuvre romanesque de Dumas, comme "une certaine Ladi Clareck" croisée dans la biographie de Rubens, "qui deviendra la fameuse Milady".

Alors que le projet d'en faire une œuvre populaire, diffusée en forme de feuilleton sous forme de fascicules et dans plusieurs langues, l'œuvre est finalement tombée dans l'oubli. Sa réédition, introduite et commentée par les textes très fluides de Jocelyn Fiorina et Cristina Farnetti renoue avec cet esprit. "Cette œuvre composite suit en même temps une logique implacable, propagandiste d'une part, hagiographique de l'autre, où la société florentine devient un exemple iconique en matière de culture et de politique", analyse Simone Verde, directeur de la Galerie des offices de Florence dans la préface.

Pour toutes ces raisons, la réédition de cette œuvre constitue un événement. "Grâce à sa prose saisissante, au rôle fondamental accordé à la vie humaine des artistes et à leur sensibilité propre, Dumas a réussi une entreprise grandiose : régénérer le patrimoine artistique de Florence et de ses galeries afin qu'il continue à être une référence culturelle indiscutable, en accord avec la toute nouvelle sensibilité de l'Europe capitaliste et bourgeoise", commente Simone Verde. Ce coffret précieux ne manquera pas de réjouir les amateurs d'art, d'histoire et de littérature.

"La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas" (Éditions du Chêne en collaboration avec le musée de la Galerie des offices de Florence, coffret en 7 volumes, 1 700 pages couleur, 149 euros).