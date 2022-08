"Mortelle Adèle" cartonne : le succès de l'héroïne des 7-12 ans ne se dément pas

C. Azzopardi, L. Courté, C. Chabaud, L. Khelaf, A. Dupont, E. Piquereau, T. Toujas, A. Balcells, A. Tranchant

À quelques pas de la plage de La Grande-Motte (Hérault), un bus aux couleurs d'une héroïne pas comme les autres a pris ses quartiers d'été. "Elle est mortelle, et puis j'adore la 'mortellitude'", dit Candice,10 ans. Mortelle Adèle est une héroïne de bande dessinée impertinente, que les enfants s'arrachent. Déclinée en chanson, en roman et en jeu, la bande dessinée Mortelle Adèle fait l'unanimité chez les 7-12 ans.

Une petite fille rebelle qui ose tout

Son secret ? Des sketchs courts et drôles, qui racontent la vie d'une petite fille rebelle, qui ose tout. Une forme de thérapie pour son auteur, victime de violences scolaires. "Je l'ai créée pour trouver un moyen d'affronter ces situations-là. Et puis des années plus tard, c'est aussi le rôle qu'elle joue dans la vie des enfants, de les inviter à célébrer le courage, l'affirmation de ce qu'ils sont", explique Antoine Dole, l'auteur de Mortelle Adèle. Avec 18 tomes en dix ans, la bande dessinée s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires.