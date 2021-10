Avec son livre, François Hollande s'invite dans la présidentielle

François Hollande étrille la gauche et Emmanuel Macron dans un livre sorti mercredi 20 octobre chez Stock et intitulé "Affronter".

L'ancien président socialiste publie Affronter chez Stock. Un livre de 400 pages où François Hollande ne cache plus sa volonté de ressusciter parmi les morts politiques. Il ne dit jamais qu'il ne sera plus candidat à une présidentielle. Il est sans langue de bois, il dit ce qu'il pense de la France. Il fait aussi le portrait de femmes et d'hommes politiques.

LFI, "boulet" de la gauche

Emmanuel Macron, son ancien ministre des Finances, en prend pour son grade. François Hollande le décrit comme un président "changeant d'opinions au gré des événements". L'ancien patron du PS écrit que La France insoumise est "un boulet pour la gauche et une nébuleuse fort peu démocratique". "Pour qu'il y ait une alternative, il faut qu'il y ait un programme commun. Or, Jean-Luc Mélenchon, par ses positions et sa personnalité, l'interdit", a déclaré François Hollande sur France Inter mercredi matin.

François Hollande charge les autres candidats de gauche à la présidentielle, comme Arnaud Montebourg, "qui se rêve en Zorro au risque de passer pour un zozo". Il ne sera pas à la cérémonie d'investiture de la candidate PS, Anne Hidalgo, samedi à Lille (Nord). La sortie de son livre tombe de plus au moment où elle a besoin de relancer sa campagne, qui plafonne dans les sondages.