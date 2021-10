Avec "Corpus X", l'auteur nantais Frédéric Bischoff imagine l'arrivée d'un régime totalitaire en France

Si la France glissait progressivement vers un régime dictatorial, saurions-nous le voir à temps ? Pourrions-nous l'empêcher ? Dans son troisième ouvrage, intitulé Corpus X, l'auteur nantais Frédéric Bischoff, envisage une société où les dirigeants peuvent exercer une autorité totale grâce à un fichier répertoriant toutes les données personnelles des citoyens.

Politique fiction ou réalité ?

Dans Corpus X, Frédéric Bischoff imagine un système dans lequel toutes nos informations personnelles seraient stockées dans notre téléphone portable qui deviendrait un outil de surveillance massive. Une politique fiction qui suppose un recul des libertés individuelles. Écrit avant la mise en place du pass sanitaire, le récit forge un scénario glaçant ou comment les technologies modernes peuvent devenir le meilleur ennemi des citoyens. "L'idée du roman, c'est d'analyser quelles sont les sources de faiblesse qui peuvent mettre en danger la démocratie et d'imaginer ce qui se passerait si ces faiblesses étaient exploitées par des gens qui souhaiteraient mettre fin au régime démocratique", explique le romancier.

Un crédit social de points citoyens

Dans ce roman, sur fond de crise sociale et environnementale, la fiction touche de près les sujets d'actualité. Pour informer les services du renseignement, toutes les méthodes sont utilisées avec un objectif final : servir l'opportunisme de leaders sans scrupules. Drones, vidéo surveillance, réseaux sociaux, évolutions géopolitiques constituent quelques-uns des rouages de la mécanique insidieuse de Corpus X. Un dispositif bien huilé qui broiera tout sur son passage.

"Progressivement se met en place un système qui s'apparenterait à un crédit social qui s'appelle 'les points citoyens' et qui récompense les citoyens pour leur contribution civique à l'entretien des potagers communs ou au travail dans les ONG. Tout va bien jusque-là. Mais quand un autre gouvernement sera en place et considérera que le travail dans les ONG, ce n'est pas la priorité et qu'il définira d'autres priorités, on comprend que l'outil peut dériver vers d'autres utilisations", détaille Frédéric Bischoff.

Résumé de "Corpus X" : Dans un futur proche, une somme de documents est transmise clandestinement à un éditeur étranger. Il s'agit du "Corpus X", constitué pour l'essentiel d'articles de presse, et de messages privés ou professionnels, organisés de manière chronologique. Il couvre une période d'environ cinq ans qui pourrait démarrer demain, et décrit l'enchaînement d'événements qui conduiront à l'instauration d'un régime autoritaire en France. Celui qui a constitué le Corpus reste inconnu, mais il a lui-même joué un rôle dans les événements qui sont relatés. Avec ce recueil, où la réalité se dévoile à petites touches, il livre un témoignage de première main glaçant, haletant et terriblement plausible.

"Corpus X" de Frédéric Bischoff - 20,50€ aux éditions Publishroom