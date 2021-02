Amanda Gorman, la jeune poétesse remarquée à l'investiture de Joe Biden, va être publiée en français

Les éditions Fayard ont annoncé mercredi qu'elles allaient publier la traduction française des poèmes de la jeune Américaine Amanda Gorman, remarquée lors de l'investiture du président Joe Biden.

Le poème que cette autrice de 22 ans avait déclamé lors de cette cérémonie à Washington le 22 janvier, paraîtra en mai en français. avec un avant-propos de la star de la télévision américaine Oprah Winfrey. Aux États-Unis, The Hill We Climb sera publié le 30 mars. La traduction retenue pour ce titre, qui signifie "La colline que nous gravissons", n'a pas été communiquée par Fayard.

Un recueil complet à l'automne

Fayard a prévu ensuite de sortir "à l'automne" le recueil complet, The Hill We Climb and Other Poems, dont la parution aux États-Unis est prévue le 21 septembre.

La traductrice est la chanteuse belgo-congolaise Lous and the Yakuza (nom de scène de Marie-Pierra Kakoma), qui était nommée aux dernières Victoires de la musique comme révélation féminine.

Amanda Gorman, 22 ans, originaire d'un milieu modeste de Los Angeles, a remporté son premier prix de poésie à 16 ans, et été couronnée du titre de "meilleur jeune poète" du pays trois ans plus tard alors qu'elle étudiait la sociologie à la prestigieuse université Harvard.

C'est l'épouse du président, Jill Biden, qui, l'ayant vue à une lecture publique, avait suggéré qu'on lui commande une ode à l'unité du pays en vue de la cérémonie d'investiture.