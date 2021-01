"1984" par Xavier Coste : "une œuvre d'une modernité terrifiante"

La journaliste Anne-Marie Revol présente, jeudi 28 janvier, sur le plateau du 23 heures, la bande-dessinée consacrée à "1984" de George Orwell, par Xavier Coste : "Cette bande-dessinée n'a jamais autant été d'actualité que ces jours-ci, elle est devenue le symbole dans le monde entier de l'opposition aux réponses gouvernementales pour lutter contre la Covid-19". Hasard du calendrier, "1984" est tombé dans le domaine public le 1er janvier 2020. L'adaptation de Xavier Coste est "la plus originale, la plus belle, la plus glaçante". L'auteur a pris le parti d'échapper aux codes visuels de George Orwell, "cela rend cette œuvre d'une modernité terrifiante et glaçante".

"Bluffant d'intelligence"

Judith Perrignon signe "Là où nous dansions", un ouvrage né d'un coup de foudre entre l'auteur, journaliste, et la ville de Détroit (Etats-Unis) où elle est envoyée en reportage. Judith Perrignon plonge le lecteur à Détroit, entre 1935 et 2013. "Un livre qui raconte le meilleur et le pire de cette ville, un cri d'amour, une chanson, c'est poétique et c'est bluffant d'intelligence", explique Anne-Marie Revol.



Le JT

Les autres sujets du JT