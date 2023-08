Les Emmy Awards reportés à cause de la double grève des acteurs et des scénaristes qui paralyse Hollywood

La cérémonie qui décerne les récompenses de la télévision américaine se tiendra le 15 janvier, et non plus le 18 septembre.

La cérémonie des Emmy Awards, les plus prestigieuses récompenses de la télévision américaine, a été reportée de près de quatre mois. La cérémonie devait se tenir le 18 septembre, mais le rendez-vous a été ajourné en raison de la grève des acteurs et scénaristes, qui paralyse Hollywood. Il aura lieu le 15 janvier 2024, ont annoncé la chaîne Fox et l'Académie de la télévision, dans un communiqué publié jeudi 10 août.

Jusqu'ici, il s'agit du plus important rendez-vous du secteur du divertissement touché par ce double mouvement social, jamais vu depuis 1960 à Hollywood. Les scénaristes, en grève depuis plus de 100 jours, ont été rejoints en juillet par les acteurs du puissant syndicat SAG-AFTRA. Le dernier report de la cérémonie des Emmy Awards remontait à 2001, dans le contexte des attentats du 11 septembre.

Arrêt de toutes les productions cinéma et télé

En raison de la grève actuelle, la cérémonie se serait déroulée en l'absence des stars nommées et célébrités américaines invitées, ce qui aurait eu un effet désastreux sur les audiences télévisuelles. Les directives du SAG-AFTRA, qui représente 160 000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels du petit et grand écran, interdisent en effet à tous ses membres de tourner, mais aussi de promouvoir leurs productions, en personne ou sur les réseaux sociaux. Et les scénaristes n'auraient pas pu préparer le discours ou les blagues du présentateur.

Ce report de près de quatre mois vise à donner le temps aux deux parties de parvenir à un accord, bien que le fossé séparant le puissant syndicat des scénaristes (WGA) des patrons de studios et plateformes de streaming semble toujours béant. Les grèves à Hollywood ont entraîné l'arrêt de toutes les productions cinématographiques et télévisuelles américaines, à quelques exceptions près, comme les émissions de téléréalité et les jeux télévisés.