"Les aventures du jeune Voltaire" : le philosophe mis à l’honneur dans une série

Il a été l’une des plus belles plumes de l’histoire de la France. Voltaire va être mis à l’honneur dans la série Les aventures du jeune Voltaire, diffusée sur France 2 dès le 8 février prochain. Co-créateur et producteur de la série, Georges-Marc Benamou a voulu rendre hommage à la vie de celui qu’il considère comme "un formidable aventurier. C’est l’aventurier de l’esprit, c’est un conquérant, c’est un homme d’affaires, un homme qui fait des duels, un amoureux, un libertin." Un homme qui jouera aussi un rôle pour "casser la monarchie, qui était un plafond de verre insupportable".

Des convictions qui résonnent encore aujourd’hui

Si le personnage de Voltaire fascine autant jusqu’à aujourd’hui, cela s’explique également par ses engagements très forts. "C’était l’un des premiers militants de l’époque. Je crois qu’aujourd’hui on voit cette jeune génération qui se lève pour plein de sujets politiques, économiques et sociales et (...) Voltaire a combattu très jeune des combats qui à l’époque étaient vraiment modernes, on s’y attendait pas du tout", rappelle Thomas Solivérès, acteur principal de la série.

