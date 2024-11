Les acteurs culturels des Pays de la Loire redoutent des coupes claires annoncées dans les subventions régionales

"Effondrement", "amputation", "mise à mort" : de nombreux acteurs culturels des Pays de la Loire se sont inquiétés samedi pour leurs activités, voire leur survie, après avoir été informés de coupes drastiques dans les subventions de la Région dès l'an prochain. "J'ai eu énormément de contacts avec des lieux qui s'inquiètent pour leur situation après avoir reçu un appel de la Région" ces derniers jours, déclare Yves Jourdan, responsable du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) pour les Pays de la Loire.

"Pour beaucoup, c'est moins 50% de subvention régionale en 2025, et plus rien dès l'année suivante. On l'a annoncé clairement aux pôles culturels régionaux", consacrés au spectacle vivant ou aux musiques actuelles, poursuit Yves Jourdan. "Et pour d'autres structures dans lesquelles la Région est moins impliquée, c'est l'arrêt des subventions directement l'an prochain".

"Situation unique en France"

Les différents acteurs cités par l'AFP évoquent une baisse d'environ 75% du budget consacré à la culture par le conseil régional, décidée par sa présidente Christelle Morançais (Horizons). "Personne ne comprend ce qui est en train de se passer", selon l'un d'eux, pour qui il s'agit d'"une situation unique en France", risquant de provoquer "l'effondrement de tout l'écosystème culturel d'une région" avec des milliers d'emplois menacés.

Alors que les ponctions de l'Etat sur les finances locales représentent une perte de 40 millions d'euros pour les Pays de la Loire, Christelle Morançais a annoncé qu'elle irait encore plus loin avec des économies "de l'ordre de 100 millions". "La culture serait donc un monopole intouchable ? Le monopole d'associations très politisées, qui vivent d'argent public", a-t-elle fustigé cette semaine sur X, s'interrogeant sur "la pérennité d'un système qui, pour exister, est à ce point dépendant de l'argent public".

"C'est un choix politique assumé. Elle est libérale : elle pense que le financement par les deniers publics de la culture, ça ne sert à rien et elle y va à la hache", déplore l'élu régional d'opposition Christophe Clergeau (PS), qui siège à la commission culture. Pour M. Clergeau, les coupes budgétaires vont toucher directement "l'ensemble du spectacle vivant", de nombreux festivals de musique, ainsi que le monde des arts plastiques et celui du livre.