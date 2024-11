Le Who's Who 2025 poursuit sa féminisation et son rajeunissement

Avec 37,2% de femmes parmi les 508 nouveaux membres, l'édition 2025 du Who's Who in France, la "bible rouge des personnes agissantes" qui a fêté son 70e anniversaire l'an dernier, enregistre la plus forte progression de femmes de son histoire, a annoncé, lundi 18 novembre, son éditeur Franck Papazian.

"Nous sommes parfois en difficulté pour faire émerger des femmes à des postes de responsabilités. C'est un vrai sujet selon l'évolution des réalités de la vie professionnelle dont le Who's Who n'est que le reflet. Notre deuxième priorité est de mettre en avant des jeunes talents dans toutes les régions du pays en nous basant sur ceux qui sont dans la bonne direction pour faire une très belle carrière", ajoute Franck Papazian.

"L'an dernier, nous comptions seulement 18% de femmes. Notre feuille de route est toujours d'atteindre la parité. On n'y est pas encore, mais c'est déjà beaucoup mieux et j'espère que nous l'atteindrons en 2026" Franck Papazian, éditeur du Who's Who

Publié chaque année, le Who's Who recense quelque 20 000 personnalités de tous horizons (responsables d'entreprise, politiques, militaires, scientifiques, journalistes, artistes, sportifs, artisans...) "contribuant à l'activité et au rayonnement de la France". Chaque année, un comité de sélection anonyme retient les personnalités qui se sont distinguées "par leurs talents".

Lancé en 1953 par l'éditeur Jacques Lafitte, le premier Who's Who in France comptait 5 000 noms, dont 1% seulement de femmes. Chaque notice biographique dûment vérifiée indique le parcours des membres, leurs responsabilités et leurs coordonnées professionnelles. "Avec ses notices biographiques vérifiées à 100%, le Who's Who est plus que jamais irremplaçable à l'heure des fake news", souligne Franck Papazian.

Le milieu des affaires très représenté

Parmi 24 membres de moins de 30 ans, la benjamine du Who's Who 2025 est Iris Daverio, 24 ans, première flûte solo à l'Opéra national de Paris. La doyenne est la magistrate Simone Rozès, 104 ans. Valérie André, 102 ans, médecin militaire et pilote d'hélicoptère, première femme à être nommée officier général en France, est une autre centenaire du Who's Who, avec aussi le philosophe et sociologue Edgar Morin, 103 ans.

Parmi les nouveaux venus, figurent la comédienne Emilie Dequenne, la cheffe pâtissière Nina Métayer, Luména Duluc, présidente de l'Association de référence de la cybersécurité en France (Clusif), et le directeur du quotidien Libération Dov Alfon.

Parmi les 19 021 membres de l'édition 2025, on dénombre notamment 45% dans le milieu des affaires, 19% de hauts fonctionnaires, personnalités politiques et diplomates, 11,2% de personnalités de la sphère culturelle, 5% d'artisans d'art et autant de chercheurs et universitaires.