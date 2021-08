Le rappeur et écrivain Gaël Faye ambassadeur de la nouvelle campagne de communication de la SNCF

"On vibre, on pleure, on rit, des six coins du pays on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire, à tort pourtant, il suffit de regarder en arrière", clame Gaël Faye en slam, sur fond d'images représentant toutes sortes de Français — sans un masque, sauf pour rappeler les TGV sanitaires de la première vague du Covid-19 — dans l'univers ferroviaire de la SNCF. Pour son film publicitaire, censé présenter la compagnie ferroviaire comme un miroir de la société française, la SNCF a fait appel à l'artiste franco-rwandais Gaël Faye pour être son porte-parole.

"Supporter de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers, bleu, blanc, rouge et chaque jour plus vert", lance-t-il, en écho à la volonté de la compagnie de faire valoir son côté écolo."On est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire", ajoute l'artiste sur fond d'une musique intégrant le jingle SNCF, montrant qu'elle est aussi imparfaite que les Français eux-mêmes.

"Un film à la hauteur de femmes et d'hommes"

Dans un communiqué, le groupe public explique : "A travers le slam, genre musical très moderne et ancré dans le parler vrai, Gaël Faye clame avec fierté mais aussi pudeur tout l'engagement et l'amour que la SNCF et ses cheminots portent aux Français". "C'est un film à hauteur de femmes et d'hommes. L'objectif est de faire aimer cette entreprise, cette marque, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain", relève la directrice de la communication Stéphanie Rismont. "La SNCF est un petit bout de la France et nos destins sont liés. C'est ce que nous voulons exprimer", ajoute-t-elle.

Le film d'une minute trente, réalisé par Publicis Conseil, doit être diffusé à la télévision et sur internet, le cas échéant en trois versions courtes de rente secondes. Il accompagne l'adoption par la SNCF du nouveau slogan "Pour nous tous", traduction du projet d'entreprise "Engagé au service des Français" du PDG Jean-Pierre Farandou.