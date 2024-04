Le psychiatre Raphaël Gaillard est élu à l'Académie française

Le psychiatre Raphaël Gaillard, 47 ans, a été élu jeudi à l'Académie française, permettant à l'institution de monter à 37 membres, a annoncé celle-ci dans un communiqué.

Raphaël Gaillard se distingue par son jeune âge. Les académiciens du XXIe siècle ont été dans leur grande majorité élus après l'âge de 60 ans, et nombre d'entre eux après 70 ans. C'est dès le premier tour que ce médecin, responsable du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, l'a emporté. Il a rassemblé 15 voix, soit tout juste le nombre nécessaire sur 30 votants.

Spécialiste de la conscience et de l'inconscient

Il a devancé un professeur de droit, Dominique Chagnollaud de Sabouret, qui en a récolté deux, et le poète Éric Dubois, qui en a obtenu une. Deux académiciens ont voté blanc, et dix nul (bulletin marqué d'une croix).

Ancien élève de l'École normale supérieure d'Ulm, Raphaël Gaillard a consacré ses recherches en neurologie à la conscience et l'inconscient. Il est l'auteur de deux essais publiés chez Grasset : Un coup de hache dans la tête en 2022, sur les liens entre folie et créativité, et L'Homme augmenté en 2024, sur le potentiel d'hybridation entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle.

Illustre fauteuil

Il occupera le fauteuil 16, précédemment celui de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi de l'écrivain et ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor.

L'élection de jeudi est la deuxième à l'Académie française depuis que l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf en est devenu le secrétaire perpétuel, en septembre 2023. Elle laisse trois sièges vacants, à pourvoir à des dates ultérieures. La navigatrice Isabelle Autissier a été un temps candidate à ce fauteuil 16, avant de renoncer à deux semaines de l'élection.