Le peintre et poète sud-africain Breyten Breytenbach est mort

Le peintre et poète sud-africain Breyten Breytenbach, figure de la lutte contre l'apartheid, est mort. Il s'est "éteint paisiblement ce dimanche à Paris, à l'âge de 85 ans", écrit sa fille dans un communiqué adressé à RFI. "Immense artiste, militant contre l'apartheid, il a combattu jusqu'à la fin pour un monde meilleur", poursuit-elle.

Militant anti-apartheid

"Naturalisé français en 1982 à sa sortie de prison, il vivait à Paris, tout en retournant régulièrement en Afrique du Sud. Il était Chevalier de la Légion d'honneur et Commandeur des Arts et Lettres. Ses mots, ses toiles, son imagination, sa résilience continueront à nous guider", conclut le communiqué.

Breyten Breytenbach est né en 1939, en Afrique du Sud. Il a grandi dans un milieu Afrikaner. Sa lutte contre l'apartheid a marqué toute sa vie et son œuvre. Il étudie les beaux-arts au Cap, avant de s'installer à Paris dans les années 1960. Il a cofondé en 1961 Okhela, une organisation clandestine opposée au régime sud-africain. En 1975, lors d’un voyage en Afrique du Sud sous une fausse identité, il est arrêté et condamné à neuf ans de prison pour terrorisme. Il y écrit plusieurs ouvrages, dont Mouroir et Confession véridique d'un terroriste albinos. On peut également citer, dans ses œuvres principales, Une saison au paradis et Retour au Paradis.