Etats Généraux des Festivals : le "fonds festival" prolongé jusqu'en 2021 pour aider les organisateurs face à la crise

Un "fonds festival" de 10 millions d'euros pour soutenir les manifestations culturelles fragilisées par la crise sanitaire va être prolongé en 2021 et doté de cinq millions supplémentaires, a annoncé vendredi 2 octobre Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture s'exprimait à l'occasion de l'ouverture à Avignon de la première édition des Etats Généraux des Festivals, un rassemblement (en présentiel et en ligne) inédit, qui se veut un champ de réflexion décliné en sept ateliers sur deux jours.

La nouvelle enveloppe financière de cinq millions "permettra d'accompagner les organisateurs de festivals les plus touchés par la crise sanitaire et les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs évènements en 2021", a indiqué Roselyne Bachelot. Du Festival d'Avignon, la plus prestigieuse manifestation théâtrale au monde, aux Francofolies de la Rochelle, la grande majorité des festivals de France ont dû être annulés en raison de la pandémie du Covid-19, entraînant des pertes économiques pour les territoires où elles se tiennent.

Des "insuffisances" des politiques culturelles

"Il nous faut à présent réinterroger la manière dont l'Etat accompagne les festivals, et donc la place qui est réservée à ces manifestations au sein de nos politiques culturelles", a ajouté la ministre, en assurant que "la crise a révélé les insuffisances qui existent dans ce domaine". "Je veux travailler à une meilleure prise en compte des festivals" dont le nombre oscillerait, selon elle, entre 3 000 et 6 000.

Les Etats Généraux, dont une deuxième édition doit se tenir en 2021 lors du Printemps de Bourges, "doivent permettre d'ouvrir un nouvel espace de dialogue entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organisateurs et les artistes", a encore souligné Roselyne Bachelot. Parmi les ateliers figurent une réflexion sur l'évolution des modèles économiques des festivals, la question du développement durable, celle de l'égalité hommes-femmes ou encore la place des festivals dans les parcours des artistes.