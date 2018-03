Le dessin animé "Olive et Tom" revient en France à partir du 1er avril

Le célèbre manga animé sera diffusé dès le 1er avril sur la plateforme de streaming ADN.

Capitaine Tsubasa, nom original du dessin animé Olive et Tom est de retour. Adaptée du manga de Yôichi Takahashi, la série revient dans une version retravaillée sur la plateforme de streaming ADN (Anime Digital Network) le 1er avril à 20h05. Le premier épisode sera diffusé juste une heure après la diffusion japonaise sur la chaîne TV Tokyo.

"En 2018, l'œuvre de Takahashi est modernisée, avec des graphismes plus lumineux et une animation plus dynamique, mais l'âme du manga original reste intacte", assure ADN dans un communiqué.

Des épisodes gratuits pendant 30 jours

L'adaptation à l'écran du manga, dont l'œuvre complète représente 37 tomes, se concentre sur les tomes 1 et 14 et relatera les aventures d'un petit prodige du football nommé Tsubasa Ozora, alias Olivier Atton dans la version française, précise L'Equipe.

Annonce vidéo du nouvel anime Captain Tsubasa (Olive et Tom) qui sort en Avril 2018 ! pic.twitter.com/2gksUdZW3z — Hahonryu (@Bleach_Mx) 13 décembre 2017

Super heureux de vous annoncer que le nouveau Captain Tsubasa sera en simulcast sur @ADNanime gratuitement (chaque épisode pdt 1 mois) et en téléchargement ! A partir du 1er Avril !!! ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/GEnNR1XnRa — Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) 27 mars 2018

Pour fêter l’événement, les 52 épisodes seront disponibles gratuitement pour les 30 premiers jours. Ensuite, l’abonnement, qui donne accès à toutes les productions d'ADN, démarre à 6,99 euros par mois, reprend 20 Minutes.