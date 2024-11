Le cabaret français se réinvente, entre série et spectacles modernes

En 2024, le cabaret a toujours le vent en poupe dans l'Hexagone. Une tradition française que font vivre tant les professionnels du spectacle que ceux de la télévision. Une nouvelle série plonge dans l'univers captivant du Paradis Latin, à Paris.

Le cabaret reste une tradition pour beaucoup de Français. Un groupe d'amis se retrouve dans les rues de Paris pour une tournée des spectacles : "Chaque année, on se retrouve sur Paris", explique l'un d'eux. "On a fait les Folies Bergères, le Lido et le Moulin Rouge", ajoute son amie.

Le Paradis Latin au cœur d'une série télé

Sur les plus de 200 cabarets que compte l'Hexagone, le plus ancien, le Paradis Latin, est le cadre d'une série coécrite et incarnée par Dominique Besnehard : Ça, c'est Paris !.

Avec 300 représentations par an, le Paradis Latin fait toujours le plein. Le public est principalement composé de Français. Parmi les tableaux dont raffole le public, des numéros plus modernes côtoient le traditionnel cancan français.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.