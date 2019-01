Invité surprise d'un concert de Lady Gaga, Bradley Cooper reprend la chanson phare du film "A Star is Born" en duo

Les spectateurs ont eu une belle surprise. Lors d'un concert de Lady Gaga à Las Vegas (Etats-Unis), samedi 26 janvier, Bradley Cooper est monté sur scène. Partenaire de la chanteuse dans le film A Star is Born, l'acteur s'est mis à chanter la chanson phare du film plusieurs fois nommé aux Oscars, Shallow.

"C'est la première fois que l'acteur et la chanteuse se retrouvent ensemble sur scène, en dehors du film", précise le HuffPost. L'intervention, à la fin du concert lors des rappels, a réjoui le public qui a largement applaudi le duo. De nombreux spectateurs ont saisi quelques instants de concert avant de les publier sur les réseaux sociaux.

So @DCfilmgirl and I are in Vegas for the @ladygaga Enigma show and Bradley Cooper just jumped on stage to do “Shallow” live!!! Insane!!! pic.twitter.com/4iYbs61t6q