Cinéma : Lady Gaga méconnaissable dans "A Star Is Born"

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Lady Gaga est une chanteuse avec dix ans de tubes planétaires, de tenues provocatrices et de clips spectaculaires. Elle affiche aujourd'hui son vrai visage à l'écran dans le film A Star Is Born de Bradley Cooper, en salles mercredi 3 octobre. Pour jouer Ali, une serveuse qui devient une star de la chanson, grâce à l'aide d'un rocker sur le déclin, elle a accepté de tomber le masque. "Je me suis sentie en confiance, je me suis libérée (...). J'ai même apprécié cet anonymat parce que quand je me promenais dans la peau d'Ali, personne ne me reconnaissait", confie la star.

"Femme chaleureuse"

Pour Bradley Cooper, acteur et réalisateur du film, aucune autre chanteuse actuelle n’aurait pu jouer ce rôle de légende, car elle lui a inspiré "beaucoup d'idées". Une gamine qui rêve de gloire et se bat pour y arriver : c'est l'histoire de Lady Gaga. Pourtant la chanteuse ne se reconnait pas dans le rôle d'Ali. Celle qui régnait déjà sur le monde de la musique s'ouvre les portes du septième art sur un coup de maître.