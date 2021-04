La Ville de Paris invite les artistes à proposer des projets de spectacles en plein air pour juillet-août

La mairie de Paris a lancé mercredi 14 avril un appel à projets pour des spectacles en plein air qui seront le moteur d'un "été culturel" financé grâce à une enveloppe de 700 000 euros, afin de faire revivre un secteur durement éprouvé par la crise sanitaire.

Alors que les lieux culturels sont fermés depuis le 30 octobre pour cause de pandémie, la mairie entend organiser spectacles et concerts "au plus près des habitants" : cours d'écoles et d'immeubles, résidences pour personnes âgées, centres d'hébergement, hôpitaux, parcs, bois, stades et piscines...

L'appel à projets, qui concerne toutes les disciplines du spectacle vivant, est ouvert jusqu'au 4 mai pour des événements à programmer entre le 21 juillet et le 29 août dans la capitale. Les collectifs retenus devront être professionnels et franciliens. Pour ces spectacles gratuits, ils recevront une subvention allant de 1 000 à 20 000 euros selon l'ampleur du projet.

La mairie a recensé plusieurs centaines de lieux, mais les compagnies pourront en proposer d'autres. Tous les événements dans l'espace public sont soumis à l'accord de la préfecture de police.

La mairie demande un calendrier de la réouverture des lieux de culture

Jeudi, 15 avril le président Emmanuel Macron dirigera à l'Elysée une réunion pour examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés en raison de la crise, avec comme objectif une réouverture à partir de la mi-mai de certains lieux de culture. Carine Rolland, l'adjointe à la culture de la maire PS Anne Hidalgo, a elle réclamé plus de "visibilité" à ce sujet. "Il faut un calendrier, il faut un phasage", a-t-elle demandé.

En dehors de cet appel à projets, d'autres événements pourraient avoir lieu tout l'été, voire dès le printemps si les conditions le permettent, dans le cadre de "l'été culturel" voulu par la Ville de Paris. La mairie prévoit de consacrer au moins 700 000 euros à cet "été culturel", dont l'appel à projets sera le moteur. Les festivals habituellement soutenus par la mairie sont à ce stade maintenus (Paris L'été, We Love Green, Festivals du Parc Floral), mais Carine Rolland veut aussi promouvoir "de nouvelles initiatives" de concerts.

En août 2020, entre la première et la deuxième vagues de Covid-19, la Ville de Paris avait organisé 500 représentations dans 200 lieux en extérieur. Selon la mairie, ces spectacles ont attiré 45 000 spectateurs et permis d'aider 700 artistes.