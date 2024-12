La photographe Christina Assi et Gisèle Pelicot figurent parmi les 100 femmes les plus influentes en 2024, selon la BBC

Une photographe de l'AFP blessée au Liban, Christina Assi, Gisèle Pelicot, septuagénaire devenue symbole des violences faites aux femmes et l'actrice américaine Sharon Stone sont parmi les 100 personnalités féminines de l'année, selon un classement de la BBC dévoilé mardi 3 décembre. Divisées en cinq catégories – climat, culture et éducation, divertissement et sport, politique, science, santé et tech – ces distinctions mettent en lumière les femmes qui, "grâce à leur résilience, poussent au changement", détaille l'organe d'information britannique.

La photographe Christina Assi, amputée de la jambe droite à la suite d'une frappe israélienne en octobre 2023, alors qu'elle était en reportage au Liban, est distinguée dans la catégorie politique et Gisèle Pélicot est devenue l'emblème des victimes de viol à travers le monde. Sharon Stone est, elle, distinguée pour l'ensemble de sa carrière.

Les sacrifices pour la liberté de la presse

Concernant Christina Assi, la BBC a précisé que "cette expérience (au Liban) l'a amenée à faire campagne pour la sécurité des journalistes, et elle a dédié sa participation au relais de la flamme olympique de Paris 2024 "à tous les journalistes morts dans l'exercice de leurs fonctions". Avoir été sélectionnée "est un honneur incroyable, surtout en tant que femme photographe dans un domaine souvent dominé par les hommes", a réagi Christina Assi.

Cette distinction "est un hommage à tous les journalistes courageux qui ont été pris pour cible simplement parce qu'ils faisaient leur travail", a-t-elle ajouté. Elle a également dit espérer "que cette reconnaissance mettra en lumière l'importance de la liberté de la presse et les sacrifices consentis pour y parvenir".

Victime mondiale et star internationale

La Française Gisèle Pelicot est par ailleurs distinguée dans la même catégorie. Cette femme est devenue l'emblème des victimes de viol à travers le monde. Sédatée aux anxiolytiques par son mari et violée dans son sommeil durant dix ans par celui-ci et des dizaines d'hommes qu'il invitait, elle a été au centre d'un procès hors norme au retentissement international cet automne. Pour la BBC, "en renonçant à son droit à l'anonymat et en permettant que son histoire soit diffusée dans le monde entier, Gisèle Pelicot est devenue un symbole de courage et de résilience".

Au Royaume-Uni, la vice-Première ministre travailliste Angela Rayner et la cheffe de l'opposition Kemi Badenoch sont également distinguées dans la même catégorie. Côté culture, l'inoubliable interprète de Basic Instinct, Sharon Stone est distinguée pour l'ensemble de sa carrière. Révélation musicale de l'année 2023, la chanteuse britannique Raye est aussi dans la liste.

Dans les sports, la gymnaste brésilienne Rebeca Andrade (titulaire de six médailles olympiques, dont deux en or) est distinguée pour avoir notamment réussi "à surmonter de nombreuses blessures graves".