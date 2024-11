La légende du management Konosuke Matsushita, fondateur décédé de Panasonic, revit en avatar IA

Le géant japonais de l'électronique Panasonic a redonné vie à son fondateur Konosuke Matsushita, une légende du management décédée en 1989, sous forme d'un "avatar" mû par l'intelligence artificielle (IA) et capable de répondre à des questions sur le monde de l'entreprise. M. Matsushita, 35 ans après sa mort survenue à l'âge de 94 ans, demeure l'un des entrepreneurs les plus vénérés au Japon - et dont on retrouve quelques slogans emblématiques sur le site internet de Panasonic: "Savoir attendre le bon moment", "Agir maintenant"...

Le groupe technologique a indiqué cette semaine avoir créé un avatar virtuel à l'aide de l'IA, "sur la base d'une grande quantité d'allocutions enregistrées et de documents audio" gardant trace des discours et des conversations de Konosuke Matsushita.

"Vif et plein d'espoir"

L'objectif est "d'explorer et d'expliciter sa philosophie (de l'entreprise) pour la transmettre à la prochaine génération", a déclaré la compagnie dans un communiqué diffusé mercredi. Dans une séquence de démonstration, interrogé sur le fait de savoir si "avoir une bonne vie signifiait vivre longtemps", l'avatar IA de M. Matsushita répond: "Le secret d'une bonne vie est de se souvenir de l'esprit de sa jeunesse, d'être vif et plein d'espoir".

Konosuke Matsushita, alors âgé de 24 ans, a fondé en 1918 l'entreprise qui allait devenir Panasonic dans sa petite maison à deux niveaux d'Osaka, fabriquant alors des connecteurs électriques innovants pour l'époque et des multiprises. Pionnier des appareils électroniques, des autocuiseurs de riz aux magnétoscopes, Panasonic est devenu un mastodonte mondial du secteur, conduisant M. Matsushita à faire la couverture du magazine américain Time en 1962.

Les avatars créés grâce à l'intelligence artificielle se multiplient: en 2022, des chercheurs japonais ont lancé un "Bouddha IA", programmé avec environ 1 000 enseignements tirés de textes bouddhistes pour répondre à toutes sortes de questions spirituelles et éthiques. Et début 2024, selon des informations de presse, une église suisse a proposé une version IA similaire de Jésus, capable de répondre dans une centaine de langues différentes aux questions de fidèles curieux.