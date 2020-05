La célèbre discothèque parisienne Vip Room ferme définitivement ses portes

Son propriétaire, le DJ et grande figure de la nuit Jean Roch, évoque des "contraintes économiques et administratives" faisant suite aux attentats, aux mouvements sociaux à répétition en France et à la pandémie de Covid 19.

Un DJ aux platines dans une discothèque. (FPA / FULL PICTURE AGENCY)