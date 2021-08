Kanye West au cœur d'une soirée très attendue jeudi : toujours pas d'album mais un show spectaculaire diffusé sur Apple Music

DONDA sortira ? Sortira pas ? Une chose est sûre, Kanye West sait se faire désirer. Chaque jeudi, à minuit, c’est la même rengaine : public, journalistes, artistes, tous scrutent le moindre signe d’activité de la part du rappeur originaire d’Atlanta et de son tant attendu DONDA.

Mais alors que le manageur de Kanye West, Bu Thiam, avait confirmé la semaine dernière une sortie définitive du projet dans la soirée du 26 août, les fans impatients ont dû se contenter d’une troisième session d’écoute de DONDA, programmée au Soldier Field de Chicago et diffusée dans la nuit de jeudi à vendredi sur Apple Music. La date de sortie de l’album a quant à elle, été de nouveau repoussée.

Un show explosif

Début août, Kanye West avait déjà fait languir son public en lui offrant une session d’écoute spectaculaire le 5 août au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Le rappeur américain y était apparu, en lévitation dans les airs, à l’aide d’effet spéciaux impressionnants.

Kanye set himself on fire tonight at the #DONDA listening event pic.twitter.com/o1xd5RarBp — The Insomnious (@TheInsomnious1) August 27, 2021

Mais après des semaines de promotion ubuesque, un clash avec le rappeur canadien Drake et la sortie de son Donda Stem Player — un appareil qui permet de retravailler les chansons du projet tant attendu — ce jeudi soir 26 août, celui qui souhaite désormais se faire appeler "Ye" a su encore une fois montrer de quoi était capable sa folie des grandeurs.

Dans cette troisième session d’écoute baptisée DONDA ALBUM EXPERIENCE, Kanye West et son associé Nico Ballesteros ont de nouveau repoussé les limites de leur création et ont fait trembler le stadium de Chicago, pour le plus grand plaisir des fans et des internautes présents. Le public, a eu la chance d’écouter en avant-première DONDA et d’assister à un show explosif. Littéralement. En effet, selon les images diffusées cette nuit sur les réseaux sociaux, Kanye West a conclu sa performance en s’immolant par combustion spontanée avant de marcher sur scène pendant de longues secondes face à un public, bouche bée, tout en se consumant petit à petit.

Des apparitions controversées

Pour rendre son show encore plus spectaculaire et satisfaire la patience de ses fans vis-à-vis de son projet, Kanye West n’a aucune limite. Le rappeur est allé jusqu’à mettre en scène un faux mariage entre lui et une jeune femme vêtue d’une robe de mariée. Une apparition qui a fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux, car, selon certains internautes, il s’agirait de Kim Kardashian, avec qui Kanye s’est récemment séparé.

Lors du DONDA ALBUM EXPERIENCE, le public a également pu apercevoir Kanye aux côtés d’invités comme Marilyn Manson ou le rappeur Dababy, dont la présence a fait émerger certaines critiques de la part des internautes. "[Kanye] s’affiche avec Marylin Manson, accusé d’agressions sexuelles par plusieurs femmes, et DaBaby accusé d’homophobie et écarté de la plupart des grands festivals", a tweeté Antoine Llorca, journaliste chez LCI.

Les fans sont également restés sur leur faim face à l’absence de Jay Z ou de Kid Cudi — pourtant tous deux annoncés sur l’album — lors de cette troisième session d’écoute à Chicago.

Une date de sortie toujours aussi confuse

Malheureusement, le côté spectaculaire et théâtral du show de Kanye West n’a pas été suffisant pour faire oublier aux fans l’absence de sortie du son fameux DONDA.

Pour l’heure, le projet n’est toujours pas disponible et sa date de sortie sur les plateformes de streaming a de nouveau été décalée au 3 septembre.