Mission patrimoine : cinq questions pour tout comprendre du Loto de Stéphane Bern

Emmanuel Macron lance officiellement cette grande loterie, imaginée par l'animateur Stéphane Bern, pour sauver plus de 260 monuments de notre patrimoine.

Par une visite au château de Ferney-Voltaire (Ain) puis une grande réception à l'Elysée, Emmanuel Macron lance officiellement, jeudi 31 mai, le Loto du patrimoine qui doit aider à restaurer des monuments en péril, un projet porté par le présentateur télé Stéphane Bern.

1 Comment jouer ?

Deux possibilités s'offrent à vous. A partir du 3 septembre prochain, vous pourrez acheter des tickets à gratter "Mission patrimoine" chez votre buraliste (ou devant l'Elysée lors des prochaines Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre). Ces tickets sont au format XXL : 15,2 cm de large sur 20,3 cm de haut. Si sa taille est exceptionnelle, son prix l'est également : 15 euros par ticket. Il en existe trois versions différentes, illustrées par des lieux emblématiques du patrimoine français : le Mont-Saint-Michel, la cité fortifiée de Carcassonne ou le château de Chambord. A chaque fois, vous y trouverez trois jeux différents, mais aux règles similaires. Vous devez gratter des bâtiments pour découvrir si ce qui se cache dessous correspond aux symboles gagnants.

Un tirage exceptionnel du Loto sera également organisé le 14 septembre, la veille du week-end des Journées du patrimoine).

2 Qu'est-ce qu'on gagne ?

Pour le jeu de grattage, les gains peuvent atteindre jusqu'à 1,5 million d'euros, soit 500 000 euros de plus que le gain maximal des jeux de grattage en France. Six tickets seulement, sur les 12 millions imprimés, permettent de remporter cette somme. Huit autres permettent de gagner 150 000 euros et vingt correspondent à un lot de 15 000 euros. Les joueurs auront une chance sur trois de gagner au minimum 15 euros, soit de se rembourser le ticket. Le tirage du Loto du 14 septembre sera, lui, doté d'un jackpot de 13 millions d'euros.

3 Combien va rapporter cette loterie ?

Les deux jeux devraient permettre de récolter 15 à 20 millions d'euros – correspondant à la part que l'État touche sur les ventes de jeux – qui seront affectés à un fonds spécifique baptisé "Patrimoine en péril".

Dans le détail, pour chaque ticket à gratter acheté, 1,52 euro sera reversé au fonds spécifique de la Fondation du patrimoine, soit 10% du prix du ticket. Cela correspond aux prélèvements publics "qui seraient allés dans le budget général de l'État et qui là, sont affectés à la Fondation du patrimoine", explique Stéphane Pallez, la patronne de la Française des jeux, dans Le Parisien.

4 Où se trouve le patrimoine à sauvegarder ?

Passionné d'histoire, Stéphane Bern, que le président a nommé chargé de mission sur le patrimoine, a reçu 2 000 dossiers et en a sélectionné 269. Parmi eux, en concertation avec le ministère, 18 lieux "emblématiques" sont considérés comme prioritaires, un par région, outre-mer compris.

Ils reflètent les différentes facettes du patrimoine : religieux, industriel, architectural, monumental. Parmi eux figurent la maison de Pierre Loti à Rochefort (Charente-Maritime), le Fort-Cigogne de Fouesnant (Finistère), le domaine de Maison Rouge à Saint-Louis (La Réunion), l'hôtel de Polignac à Condom (Gers), la maison d'Aimé Césaire à Fort-de-France (Martinique), la Rotonde ferroviaire de Montabon (Sarthe) ou la villa Viardot à Bougival (Yvelines)...

5 Comment les gains vont-ils être redistribués ?

Ce sont les 18 sites sélectionnés qui vont d'abord bénéficier de ce coup de pouce. Ils recevront entre 100 000 et un million d'euros chacun. "On va leur dire immédiatement de combien ils vont pouvoir disposer et cela va leur permettre de démarrer", explique sur franceinfo Célia Vérot, directrice générale de la Fondation du patrimoine. Mais les 251 autres ne seront pas oubliés pour autant, même si l'on ignore dans quelle mesure. "Ces 18 sites qu'on va aider au démarrage ne représentent pas la majorité de l'enveloppe, donc il va rester de l'argent pour les autres, on peut les rassurer", poursuit la directrice.