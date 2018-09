EN IMAGES. Découvrez les 18 sites emblématiques concernés par le Loto du patrimoine

Lancé par la Française des Jeux et le ministère de la Culture, le Loto du patrimoine doit participer à la restauration de 270 sites historiques. Franceinfo vous permet de passer en revue ces lieux chargés d'histoire.

Coup d'envoi du Loto du patrimoine. Les tickets de la loterie imaginés pour restaurer des monuments historiques ont été lancés, lundi 3 septembre, dans les bureaux de tabac, les Maisons de la presse, et sur internet. Un jeu à gratter appelé "Mission patrimoine" sera également disponible. Au total, 270 sites ont été sélectionnés, dont 18 monuments en péril considérés comme "emblématiques" et prioritaires. Ces derniers sont répartis dans les régions métropolitaines, tandis que cinq sites prioritaires ont été choisis en outre-mer. Ils représentent notamment les patrimoines religieux et industriels.

Les ventes des tickets doivent rapporter entre 15 et 20 millions d'euros, selon les organisateurs. Une goutte d'eau, pour Stéphane Bern, chargé par Emmanuel Macron d'une mission sur le patrimoine. Environ 2 000 monuments classés sont considérés en état de péril en France.

Franceinfo vous propose de retrouver en images les 18 sites emblématiques prioritaires dont la restauration sera financée par le Loto du patrimoine.