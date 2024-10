Jouets : quand les adultes se prennent au jeu Temps de lecture : 1min - vidéo : 3min Jouets : quand les adultes se prennent au jeu Jouets : quand les adultes se prennent au jeu (France 2) Article rédigé par France 2 - J. Azoulai, B. Briffaut, O. Palomino, L. Vial, X. Roman, J-A. Balcells, N. Sadok France Télévisions JT de 20h France 2

Les "kidultes", des adultes qui ont gardé leur âme d'enfant, sont de plus en plus nombreux. Ils adorent notamment les jeux de société, avec les plateaux, les dés et les pions, loin des écrans, et se retrouvent dans des bars spécialisés.

Le marché des jeux pour adultes est évalué à plus d’un milliard d’euros en France. Pour s’attabler "Au bonheur des Jeux", un bar à jeux de Paris, il faut débourser 10 euros. Depuis trois ans, il affiche complet tous les soirs. Un groupe d’amis, âgés de la trentaine, fait partie des habitués. "Il faut garder une âme d’enfant. Ça fait déconnecter aussi le cerveau, comme le sport", confie Mathilde Lajuste, 36 ans. Un marché en plein essor Ces grands enfants passionnés par le jeu ont même un nom : les kidultes. Le marché est en plein essor. Chez le géant du jouet JouéClub, les adultes représentent désormais 30 % des ventes. Ce jour-là, Sarah Defacq et son mari viennent chercher un jouet qu’ils cherchaient depuis plusieurs semaines et y mettent le prix : plus de 50 euros. Certaines références peuvent grimper jusqu’à 450 euros, pour une voiture haut de gamme à construire. Regardez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.