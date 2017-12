VIDEOS. Huit moments marquants de l'immense hommage populaire rendu à Johnny

La France a rendu hommage à Johnny. Samedi 9 décembre, des centaines de milliers de personnes sont venues dire au revoir à "l'idole des jeunes", mort dans la nuit de mardi à mercredi 6 décembre. Un rassemblement historique, accompagné d'une cérémonie religieuse en l'église de la Madeleine après que le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole.

700 bikers accompagnent le cortège funéraire de l'Arc de triomphe à la Concorde

Aux alentours de midi, quelque 700 bikers, brassard noir au bras, ont suivi le corbillard où reposait le cercueil blanc-crème, sur les Champs-Elysées. Le cortège s'est ensuite rendu jusqu'à l'église de la Madeleine en hommage à Johnny Hallyday et sa passion pour les Harley Davidson.

Au pied des Champs-Elysées, une marée humaine salue "l'idole des jeunes"

Alors que les musiciens du rocker jouaient Requiem pour un fou sur la scène du parvis de l'église de la Madeleine, la foule entonnait les paroles pour rendre hommage à Johnny Hallyday. A l'intérieur de l'église, de nombreuses personnalités se sont massées, à l'image des deux anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy.

Devant la Madeleine, l'émotion bouleversante de ses enfants et de Laeticia

Laeticia Hallyday, l'épouse du rocker disparu, est arrivée devant l'église de la Madeleine en marchant derrière le corbillard transportant le cercueil de son mari défunt, en compagnie de leurs deux filles, Jade et Joy. Face à l'église, les proches de Johnny Hallyday n'ont pas caché leurs émotions. Laeticia a pris dans ses bras les deux premiers enfants du chanteur, Laura Smet et David Hallyday, qui ont ensuite embrassé Jade et Joy.

"C'était plus qu'un chanteur, c'était la vie" : le vibrant hommage d'Emmanuel Macron

"Mes chers compatriotes vous êtes là pour lui. Pour Johnny Hallyday." Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé devant l'église de la Madeleine, à Paris, samedi 9 décembre pour l'hommage populaire à Johnny Hallyday. Des sifflets se sont fait entendre dans la foule au début du discours.

Quand "Je te promets" résonne dans l'église de la Madeleine

Les guitaristes Matthieu Chedid, Maxime Nucci (Yodelice), Yarol Poupaud et Robin Le Mesurier ont joué l'un des tubes de Johnny Hallyday, Je te promets, dans l'église de la Madeleine, au début de la cérémonie religieuse. Les guitaristes, qui ont tous joué avec le rockeur durant sa carrière, ont aussi ponctué le discours de Carole Bouquet.

L'émouvant texte de Jacques Prévert choisi par Jade et Joy et lu par Jean Reno

Pendant la cérémonie à l'église de la Madeleine, le comédien Jean Reno, très proche de la famille Hallyday, a lu Chanson des Escargots qui vont à l'enterrement, de Jacques Prévert. Le texte, qui raconte l'histoire de deux escargots qui vont à l'enterrement d'une feuille morte, avait été choisi par les deux dernières filles de Johnny Hallyday, Jade et Joy.

Les sanglots de Line Renaud, la "marraine" de Johnny Hallyday

"Mon Johnny, tu avais 16 ans, j'en avais 32." Line Renaud, la marraine dans le métier de Johnny, était très émue elle aussi lors de la cérémonie à l'église de la Madeleine. Elle a lu à son tour un texte, celui d'une chanson écrite pour l'arrivée de Jade, Mon plus beau Noël.

Quand la foule acclame le cercueil de Johnny Hallyday à la fin de la cérémonie

Sur le parvis de l'église de la Madeleine, à Paris, la foule a acclamé et applaudi une dernière fois le cercueil de Johnny Hallyday. Un moment de communion et d'émotion après une longue cérémonie religieuse en présence de plusieurs centaines de personnalités. Il devrait être inhumé, lundi 11 décembre, sur l'île de Saint-Barthélemy, aux Antilles françaises, où il possédait une villa.