VIDEO. Testament de Johnny : "Mon pote, quand il l'a fait, il était au top", affirme un ami de trente ans

La bataille autour de l'héritage de Johnny fait rage. Deux camps s'opposent. Ses enfants Laura et David estiment avoir été rayés du testament. Face à eux, l’héritière, Laeticia, et son clan : les Boudou, une famille influente de patrons de pizzeria et de discothèque au Cap d’Agde. Ont-ils spolié les premiers enfants de Johnny ? Laeticia, en particulier, a-t-elle pu l'inciter à les déshériter ? Voici le témoignage d'un ami proche du chanteur pendant trente ans, Gilles Lhote.

Un Johnny sous influence ? Impossible, pour Gilles Lhote

Gilles Lhote a raconté à Nathalie Sapena une soirée de mars 2015 à Los Angeles, chez Christian Audigier. Le couturier des stars est déjà gravement malade. Il sait qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre, et il évoque son héritage. Johnny, de son côté, selon le récit de son ami, révèle les dispositions qu'il a déjà prises.

"Ma priorité va à ma famille actuelle", aurait-il confié en 2015

"Moi, l'an dernier [en 2014], j'ai déjà tout prévu, aurait-il confié. J'ai donné la priorité à Laeticia et à mes filles, parce que je veux qu'elles soient à l'abri toute leur vie. Les grands, je les adore, mais je leur ai donné ce qu'il fallait, et même de l'argent quand ils en avaient besoin, donc ma priorité va à ma famille actuelle."

"Il l'a fait à la Johnny Hallyday"

"Moi, ce que je veux, précise Gilles Lhote, c'est qu'on sache que mon pote, au moment où il a pris cette décision, il était au top, et il l'a fait, à mon avis, vraiment comme il a voulu le faire, à la Johnny Hallyday, voilà."

Extrait de "Complément d'enquête. Chérie, j'ai déshérité les gosses !" le 5 avril 2018.