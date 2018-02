VIDEO. Sylvie Vartan a "du mal à croire" que Johnny Hallyday ait pu "renier son sang en déshéritant ses enfants"

Sylvie Vartan prend la défense de son fils. La mère de David Hallyday a commenté la bataille juridique autour du testament de Johnny Hallyday, dimanche 25 février, sur le plateau de l'émission "19h le dimanche" de France 2. "J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu et aimé follement, que je [connaissais] très bien, ait pu renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral à ses enfants", a déclaré la chanteuse.

David Hallyday et sa soeur Laura Smet ont lancé deux actions en justice pour constester le testament de leur père, signé en 2014 aux Etats-Unis et qui lègue l'intégralité de son héritage à son épouse Laeticia. "Que ce soit Johnny Hallyday ou monsieur Dupont, c'est inimaginable, la violence [du] reniement d'un père, a ajouté Sylvie Vartan. Je ne pense pas que Johnny ait pu faire ça".