VIDEO. Regardez le documentaire inédit "Johnny Hallyday, la France rock’n'roll" sur France 2

En avril 2017 à Los Angeles, après de longs mois d’hésitation, Johnny Hallyday a accepté de se livrer à Jean-Christophe Rosé et Daniel Rondeau dans un entretien-fleuve. Avec sincérité, le rockeur raconte ses décennies de chansons et de succès, qui ont épousé et rythmé l’histoire de la France et des Français.

Un voyage dans la France du rock’n'roll. C'est à voir dans le documentaire inédit Johnny Hallyday, la France rock’n'roll, diffusé jeudi 7 décembre à 20h50, sur France 2 et à voir également sur notre site franceinfo.fr et sur l'application.

• Du rock'n’roll à la Elvis au tout début des années 60, jusqu’aux concerts grandioses des années 2000, qui accueillent jusqu'à un million de spectateurs, tout dans l’œuvre et la vie de Johnny Hallyday raconte son époque : la fascination de la France pour l’Amérique de l’après-guerre, les voitures ou le mythe James Dean, des années "Salut les copains", de la génération yé-yé, de la drogue, du monde de la nuit, de ses amis artistes et de la politique.

• Avec 110 millions de disques vendus, Johnny Hallyday est l’une des personnalités les plus populaires de la scène en France. Un travailleur infatigable, embrassant et anticipant l’évolution de la société, avec une intuition et un instinct hors du commun.