VIDEO. Quand Johnny Hallyday faisait ses premiers pas à la télévision

L'image date du 18 avril 1960. Sur le plateau de "L'école des vedettes", Line Renaud présente un tout jeune chanteur aux téléspectateurs français. "Il a 16 ans, je crois", précise-t-elle. "17", corrige le jeune homme. Johnny Hallyday, mort dans la nuit du 5 au 6 décembre à 74 ans, fait alors ses premiers pas à la télévision, pour interpréter Laisse les filles.

"C'est Monsieur oui-non", plaisante la chanteuse, ironisant sur la timidité de son filleul, qui deviendra "l'idole des jeunes" quelques années après son passage dans cette émission de télécrochet. Line Renaud lance finalement, à l'adresse du public : "A vous de savoir s'il a une carrière devant lui."

Cinquante-sept ans plus tard, les chiffres sont là pour en témoigner. Johnny Hallyday a vendu plus de 110 millions de disques, enregistré plus de 50 albums et un millier de chansons. Véritable marathonien des tournées, il a enchaîné les concerts avec succès. Et sa mort laisse des milliers de fans éplorés.