VIDEO. Le morphing des "gueules" de Johnny, de 1962 à aujourd'hui

Quoi sa gueule ? Qu'est-ce qu'elle a sa gueule ? Le visage de Johnny Hallyday, mort à l'âge de 74 ans, dans la nuit du 5 au 6 décembre, a traversé les générations. En presque soixante ans de carrière, le rockeur a fait danser et fredonner la France entière, remplissant des milliers de salles de concert. Il a aussi impressionné ses fans avec des tenues et des looks toujours plus surprenants. Franceinfo vous propose de découvrir, en vidéo, l'évolution de son apparence au fil des ans.

Pour lui rendre hommage, toutes les générations confondues vont se rendre, samedi 9 décembre, sur les Champs-Elysées pour un "hommage populaire". Le convoi funéraire descendra la célèbre avenue de l'Arc de Triomphe à la Concorde avant un "office religieux" à l'église de la Madeleine, a annoncé l'Elysée, un cas de figure exceptionnel pour un artiste. Ce sera l'occasion "de faire un dernier adieu" au rockeur aux yeux bleus.