VIDEO. Le 5 juillet 2017, Johnny Hallyday donnait le dernier concert de sa carrière

"Et c’est là que je finirai ma vie." Le 5 juillet 2017, Johnny Hallyday chante les paroles du Pénitencier, avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Personne ne le sait alors, mais ce concert à Carcassonne (Aude) avec Les Vieilles Canailles sera son dernier. Après plus de 3 000 tours de scène, Johnny Hallyday mourra quelques mois plus tard, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2017.

Le concert de Carcassonne, au cœur de l'été 2017, a lieu devant 3 000 fans du chanteur. Ce dernier, qui souffre d’un cancer du poumon depuis plusieurs mois, enchaîne les tubes avec une énergie intacte, à côté d'un Jacques Dutronc visiblement fatigué. La musique que j’aime, Et moi, et moi,et moi, Le Pénitencier... Le rockeur, lui, ne lâche rien. Il fait même monter sur scène ses deux filles Jade et Joy. Un bel au revoir à la scène.